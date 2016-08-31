بنك معلومات بأسماء المشتبهين والمتورطين في الاختطاف

لوح: التحقيق في قضية نهال صعب واستمعنا لعدة شهود

date 2016/09/01 views 526 comments 2
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icon-writer عويمر إيمان

قال وزير العدل الطيب لوح، إن التحقيق في قضية الطفلة نهال سي محند التي عثر عليها مقتولة بولاية تيزى وزو يتقدم ومتواصل لكن بطريقة صعبة، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الوطني، قامت بالاستماع لعدة شهود لكن لا يزال الكثير لفعله ولحد الساعة لا يوجد جديد، وأنه يتوجب الانتظار إلى غاية الإعلان عن نتائج التحقيق".

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وبهذا الخصوص لفت المسؤول أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها لمحاربة ظاهرة الاختطاف، وأمر كافة الهيئات المعنية بمخطط الإنذار الذي أعلن عنه الحكومة مؤخرا على تطبيقهّ، مشيرا إلى أن مديرية العصرنة على مستوى وزارة العدل تقوم بالتحضير لمنظومة تقنية جديدة تحمل معطيات تتضمن كل المعلومات حول المتورطين أو المشتبه فيهم في قضايا الاختطاف، أو الجرائم ذلت الصلة بالأطفال والبراءة".

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