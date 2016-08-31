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بنك معلومات بأسماء المشتبهين والمتورطين في الاختطاف
لوح: التحقيق في قضية نهال صعب واستمعنا لعدة شهود
قال وزير العدل الطيب لوح، إن التحقيق في قضية الطفلة نهال سي محند التي عثر عليها مقتولة بولاية تيزى وزو يتقدم ومتواصل لكن بطريقة صعبة، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الوطني، قامت بالاستماع لعدة شهود لكن لا يزال الكثير لفعله ولحد الساعة لا يوجد جديد، وأنه يتوجب الانتظار إلى غاية الإعلان عن نتائج التحقيق".
وبهذا الخصوص لفت المسؤول أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها لمحاربة ظاهرة الاختطاف، وأمر كافة الهيئات المعنية بمخطط الإنذار الذي أعلن عنه الحكومة مؤخرا على تطبيقهّ، مشيرا إلى أن مديرية العصرنة على مستوى وزارة العدل تقوم بالتحضير لمنظومة تقنية جديدة تحمل معطيات تتضمن كل المعلومات حول المتورطين أو المشتبه فيهم في قضايا الاختطاف، أو الجرائم ذلت الصلة بالأطفال والبراءة".
العباسي - الجزائر ارض الله2016/09/01 على 20:201
اطردو المخاربه وشددو الرقابه على اللاجئين الافارقه وابويها لازم يشكو في كل من يحقد عليهم في الدشره ربما تصفية حسابات كل الاحتمالات على الامن ان يتخدها في الحسابات
2016/09/01 على 20:402
أفسحـــــــــــــــــــوا المجال للرجال في الأف بي أي..وستكون القضية بنتائج ستعجز عقولكم عن فهمها....الأعتراف بالفشل فضيلة...