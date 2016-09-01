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بطء أشغال ازدواجية الطريق ـ 01 ـ تنذر بتواصل المجازر
مقتل أربعة أشخاص في حادث سير بالمدية
شهد، صبيحة الخميس، في حدود 7 و10 دقائق الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين مدينتي بوغزول وقصر البخاري بالمدية، على مستوى المكان المسمى حوش بلغواطي، حادثا مروريا مميتا أسفر عن سقوط أربعة قتلى في عين المكان من بينهم امراة، ترواحت أعمارهم بين 40 إلى 87 سنة. فيما جرح بالحادث ستة أشخاص، أعمارهم تتراوح بين 30 إلى 60 سنة من بينهم امرأة حامل. ونجم الحادث عن اصطدام وقع بين أربع سيارات سياحية.
وتدخل أعوان الحماية المدنية التابعين للوحدة الثانوية بقصر البخاري، قبل أن يلتحق بهم أعوان الحماية التابعين لوحدة الشهبونية الثانوية لمساعدتهم في عملية الإسعاف والإجلاء، وكذا نقل ضحايا الحادث والجرحى نحو مستشفى قصر البخاري، هذا وكانت الجهة الجنوبية قد شهدت منذ أسابيع فقط حادثا مروريا مميتا خلف 7 قتلى و82 جريحا. ليبقى إرهاب الطرقات يحصد الأرواح على مستوى الطريق الوطني رقم 1 في شطره المار بالمدية.
وعبر مستعملو هذا الطريق، عن استيئاهم من وضعيته، ومن وتيرة أشغال ازدواجيته. مدين تخوفهم عشية موسم التساقطات المطرية، التي تضاعف المخاطر، وتصعب وضعية الطريق. سيما مع غلق مسالك وتضييق أخرى، بسبب الأشغال، ما قد ينجر عنه حوادث خطيرة، فضلا عن الازدحام المروري، سيما على الشّطر الرابط بين مدينتي البرواقية ووزرة، الذي ورغم قصره إلا أنه يتطب ساعات لقطعه. ما يحمل السائقين المستعجلين على القيام بتجاوزات خطيرة وغير مضمونة العواقب، ما من شأنه بقاء قائمة ضحايا إرهاب الطرقات مفتوحة، وهي تتجه إلى التزايد في حال عدم تحرّك الجهات الوصية، وإلزام المؤسسات الموكلة لها الأشغال بتسريع وتيرة الإنجاز من جهة، وكذا إلزامها بوضع لافتات واضحة ومضيئة ليلا، خاصة تلك المتعلّقة بالانحرافات التي تتغير مواقعها من حين لآخر، ما يجعل مستعملي الطريق يتفاجأون بها.
فؤاد تاع سدراتة - و انتهى2016/09/01 على 18:421
يفعلها واحد و يتعاقب عليها الشعب كامل. طريق سيار فارغ و يحددلك السرعة ب 120 تقول راك في رحلة حواس.. يخي لي مات ربي يرحمو ؟ خلي الناس تسوق نورمال علاش كل سائق وراه موطار ؟ عدد الموطارات اكثر من السيارات. يديرو الفدة