بعد اندلاع أعمال عنف احتجاجا على نتائج الإنتخابات إجلاء رعايا جزائريين من الغابون

أفادت وزارة الشؤون الخارجية يوم الخميس انه تم إجلاء رعايا جزائريين يعملون في مجال النفط ببور-جنتيل (المدينة الثانية للغابون) مع عائلاتهم موضحة أنها تتابع "عن كثب" وضعية الجالية الجزائرية في هذا البلد.

و أوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها انه على ضوء الأحداث التي وقعت في الغابون غداة الإعلان عن نتائج الاقتراع الرئاسي ليوم 27 أغسطس فإن مصالح سفارة الجزائر بالعاصمة الغابونية لبروفيل "على اتصال دائم مع أعضاء جاليتنا الآخرين بعين المكان".

و أكد ذات المصدر أن "خلية المتابعة للوزارة تتابع تطور الوضع وأنه تم اتخاذ إجراءات لضمان حماية رعيانا و تقديم المساعدة الضرورية لهم".