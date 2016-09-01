وعد بالوقوف إلى جانبها والتكفل بجميع حاجياتها والي بلعباس يمنح عائلة فقيد "الشروق" قاضي بومضول سكنا اجتماعيا

زار والي ولاية سيدي بلعباس السيد محمد الأمين حطاب، مساء الأربعاء، عائلة فقيد أسرة الشروق والأسرة الإعلامية ككل، المغفور له بإذن الله قاضي بومضول، حيث قدم تعازيه للعائلة مباشرة بعد عودته من العطلة، ورفع عن أسرة المرحوم مشكل السكن الذي ظلت تعاني منه منذ زمن طويل، بعدما اتخذ قرار منحها سكنا اجتماعيا بحي الجزيرة الجديدة.

خفف قرار المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، الذي أمر بتجسيده فورا، من ألم الفراق الذي لا زال يخيم على عائلة الفقيد خاصة أبناءه الثلاثة الصغار، بعدما أثقلها المشكل لعقود طويلة، كما وعد الوالي بوقوفه إلى جانب عائلة المرحوم، وتكفله بجميع مطالبها الاجتماعية، وهو الموقف الذي ستبقى الأسرة الإعلامية تحسبه لهذا المسؤول.

زيارة الوالي إلى العائلة، كانت قد سبقتها زيارة المدير العام لمجمع الشروق الأستاذ علي فوضيل، الذي أكد التزامه بالوقوف الدائم بجانب عائلة الفقيد، وتكفله بجميع متطلباتها الاجتماعية، معتبرا أسرة الفقيد أمانة في عنقه. كما ظل زملاء المرحوم الذي شغل منصب رئيس تحرير بقناة الشروق نيوز، وجميع أفراد الأسرة الإعلامية بسيدي بلعباس، يؤكدون وقوفهم الدائم إلى جانب أفراد أسرته.