زار والي ولاية سيدي بلعباس السيد محمد الأمين حطاب، مساء الأربعاء، عائلة فقيد أسرة الشروق والأسرة الإعلامية ككل، المغفور له بإذن الله قاضي بومضول، حيث قدم تعازيه للعائلة مباشرة بعد عودته من العطلة، ورفع عن أسرة المرحوم مشكل السكن الذي ظلت تعاني منه منذ زمن طويل، بعدما اتخذ قرار منحها سكنا اجتماعيا بحي الجزيرة الجديدة.
خفف قرار المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، الذي أمر بتجسيده فورا، من ألم الفراق الذي لا زال يخيم على عائلة الفقيد خاصة أبناءه الثلاثة الصغار، بعدما أثقلها المشكل لعقود طويلة، كما وعد الوالي بوقوفه إلى جانب عائلة المرحوم، وتكفله بجميع مطالبها الاجتماعية، وهو الموقف الذي ستبقى الأسرة الإعلامية تحسبه لهذا المسؤول.
زيارة الوالي إلى العائلة، كانت قد سبقتها زيارة المدير العام لمجمع الشروق الأستاذ علي فوضيل، الذي أكد التزامه بالوقوف الدائم بجانب عائلة الفقيد، وتكفله بجميع متطلباتها الاجتماعية، معتبرا أسرة الفقيد أمانة في عنقه. كما ظل زملاء المرحوم الذي شغل منصب رئيس تحرير بقناة الشروق نيوز، وجميع أفراد الأسرة الإعلامية بسيدي بلعباس، يؤكدون وقوفهم الدائم إلى جانب أفراد أسرته.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
الأكثر تفاعلا
1شرطي تونسي يهين جزائريا أمام عائلته ويصفه بـ"الإرهابي"
2أمن عنابة يحل لغز سرقة نقطة بيع الألبان
3شاب يطلق النار على طليقته ووالدتها بالجلفة
4أربعة قتلى في حادث مرور بالمدية
5شرارة كهربائية تغرق العاصمة وبومرداس في ظلام دامس
Français English
الرأي
محمد بوالروايح
متى تتحرر الجامعة الجزائرية من لغة الأرقام وتتحول إلى جامعة رقمية؟
محمد سليم قلالة
البنوك غير الربوية.. أو الحل المنسي!
عمار يزلي
سجال البُرقع والبُوركيني
محمد الهادي الحسني
الذكرى المئوية لجهاد الأوراس في عام 1916
رشيد ولدبوسيافة
2017 .. عام أسود
حبيب راشدين
الفتق الأحمق في رداء المسلمين
قادة بن عمار
رخصة تسيير بالتنقيط!
صالح عوض
ثقافة الربيع العربي
سليم قلالة
السؤال الذي ينبغي أن تَطرحه المدرسة؟
صالح عوض
الكرد.. وآلام الإنفصال
الفيديو
الأغواط: قتيلان وأزيد من 1700 إصابة باللسع العقربي
الداخلية توافق رسميا على منح قطعة أرضية لولاية ورقلة بعنابة
لا قروض “أنساج” للشباب أقل من 22 سنة بإستثناء “العباقرة” !
الحكومة تستهدف سوق العقار بالرفع من الإيرادات العامة للخزينة
الألاف من موظفي قطاع الخدمات الجامعية مهددون بالتسريح
أبناء “الزوّالية” بالبليدة يرتمون في أحضان النافورات والوديان
وفاة حاجين جزائريين بالبقاع المقدّسة
إقبال الحجاج على لجان الإفتاء الجزائرية بالبقاع المقدسة
18 فرقة تشارك بالطبعة العاشرة لمهرجان الديوان ببشار
جمعية “سيفاكس” البيئية تتقصى مشاكل السياحة بعين تيموشنت
وعد بالوقوف إلى جانبها والتكفل بجميع حاجياتها
والي بلعباس يمنح عائلة فقيد "الشروق" قاضي بومضول سكنا اجتماعيا
م.مراد
زار والي ولاية سيدي بلعباس السيد محمد الأمين حطاب، مساء الأربعاء، عائلة فقيد أسرة الشروق والأسرة الإعلامية ككل، المغفور له بإذن الله قاضي بومضول، حيث قدم تعازيه للعائلة مباشرة بعد عودته من العطلة، ورفع عن أسرة المرحوم مشكل السكن الذي ظلت تعاني منه منذ زمن طويل، بعدما اتخذ قرار منحها سكنا اجتماعيا بحي الجزيرة الجديدة.
تغطيات ذات صلة
والي بلعباس يمنح عائلة فقيد "الشروق" قاضي بومضول سكنا اجتماعيا
المياه تجرف مراهقا أمام عيني والده بالمسيلة
أمن عنابة يحل لغز سرقة نقطة بيع الألبان
قساوة جبال الطاسيلي تؤخر إيصال الغاز الطبيعي إلى جانت
مزارع الوادي تنتج 3 ملايين ونصف قنطار من البطاطا
خفف قرار المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، الذي أمر بتجسيده فورا، من ألم الفراق الذي لا زال يخيم على عائلة الفقيد خاصة أبناءه الثلاثة الصغار، بعدما أثقلها المشكل لعقود طويلة، كما وعد الوالي بوقوفه إلى جانب عائلة المرحوم، وتكفله بجميع مطالبها الاجتماعية، وهو الموقف الذي ستبقى الأسرة الإعلامية تحسبه لهذا المسؤول.
زيارة الوالي إلى العائلة، كانت قد سبقتها زيارة المدير العام لمجمع الشروق الأستاذ علي فوضيل، الذي أكد التزامه بالوقوف الدائم بجانب عائلة الفقيد، وتكفله بجميع متطلباتها الاجتماعية، معتبرا أسرة الفقيد أمانة في عنقه. كما ظل زملاء المرحوم الذي شغل منصب رئيس تحرير بقناة الشروق نيوز، وجميع أفراد الأسرة الإعلامية بسيدي بلعباس، يؤكدون وقوفهم الدائم إلى جانب أفراد أسرته.