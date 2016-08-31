أدخلت ساعتان من الأمطار، التي تهاطلت، مساء الأربعاء، ولاية خنشلة، ضمن المناطق المنكوبة، دون أي سابق إنذار، بعد أن غمرت مياه الأمطار، منازل المواطنين، بعدة أحياء من بلديات خنشلة، زوي، الحامة، انسيغة، ششار وبغاي، وتدفقت بقوة إلى داخل المنازل، التي سجلت انهيارات جزئية على مستوى عدد منها، واضطر مواطنون إلى ثقب جدران البيوت لتصريف المياه، التي غمرت كذلك مداخل العمارات، بكل من أحياء الفور، الزهور، الياسمين وغيرها بالقطب العمراني الجديد في عاصمة الولاية.
حيث اجتاحتها المياه الموحلة والحجارة الكبيرة، التي جلبتها السيول. وسجل إصابة مواطنين بجروح، في حي 700 سكن، وعمارات طريق مسكيانة، لتقضي عديد العائلات المقيمة، بمقر عاصمة الولاية ليلتها في العراء، تنتظر تدخل مسؤولي المنطقة. كما خرج سكان حي طريق الثكنة إلى الشارع محتجين، بعد تسجيل سقوط منزلين وجرح 3 أشخاص، ووجدت مصالح الحماية المدنية، صعوبات كبيرة، في التدخل، بعدما خرج السكان للشارع في احتجاج، أقدموا خلاله بغلق الطريق باستعمال الحجارة والمتاريس وأضرموا النيران في العجلات المطاطية وأغصان الأشجار، تعبيرا عن سخطهم وتذمرهم، لما لحق بهم من اضرار، في عز الصيف، نتيجة انسداد البالوعات وغيابها التام في أغلب الأحياء، الأمر ذاته بالنسبة لسكان طريق بغاي، وقرية لعقاقنية بالحامة، التي غمرتها الأوحال وحجزت المياه العائلات داخل سكناتها في ظلام دامس بعد انقطاع التيار الكهربائي لتتدخل مصالح الحماية المدنية، في محاولة لإنقاذهم.
وبمناطق حمام الصالحين، والحامة، ادى تساقط البرد بحبات يفوق حجمها بيضة الدجاجة، الى الإضرار بما يقارب 20 سيارة من مختلف الانواع، بعد أن تفاجأ اصحابها في لمح البصر، بانقلاب الجو وتساقط البرد. كما سجلت خسائر جد معتبرة، في الحقول وبساتين التفاح والتين بمنطقتين، بوحمامة وششار.
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جرحى ومنكوبون إثر أمطار طوفانية بخنشلة
طارق . م
أدخلت ساعتان من الأمطار، التي تهاطلت، مساء الأربعاء، ولاية خنشلة، ضمن المناطق المنكوبة، دون أي سابق إنذار، بعد أن غمرت مياه الأمطار، منازل المواطنين، بعدة أحياء من بلديات خنشلة، زوي، الحامة، انسيغة، ششار وبغاي، وتدفقت بقوة إلى داخل المنازل، التي سجلت انهيارات جزئية على مستوى عدد منها، واضطر مواطنون إلى ثقب جدران البيوت لتصريف المياه، التي غمرت كذلك مداخل العمارات، بكل من أحياء الفور، الزهور، الياسمين وغيرها بالقطب العمراني الجديد في عاصمة الولاية.
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حيث اجتاحتها المياه الموحلة والحجارة الكبيرة، التي جلبتها السيول. وسجل إصابة مواطنين بجروح، في حي 700 سكن، وعمارات طريق مسكيانة، لتقضي عديد العائلات المقيمة، بمقر عاصمة الولاية ليلتها في العراء، تنتظر تدخل مسؤولي المنطقة. كما خرج سكان حي طريق الثكنة إلى الشارع محتجين، بعد تسجيل سقوط منزلين وجرح 3 أشخاص، ووجدت مصالح الحماية المدنية، صعوبات كبيرة، في التدخل، بعدما خرج السكان للشارع في احتجاج، أقدموا خلاله بغلق الطريق باستعمال الحجارة والمتاريس وأضرموا النيران في العجلات المطاطية وأغصان الأشجار، تعبيرا عن سخطهم وتذمرهم، لما لحق بهم من اضرار، في عز الصيف، نتيجة انسداد البالوعات وغيابها التام في أغلب الأحياء، الأمر ذاته بالنسبة لسكان طريق بغاي، وقرية لعقاقنية بالحامة، التي غمرتها الأوحال وحجزت المياه العائلات داخل سكناتها في ظلام دامس بعد انقطاع التيار الكهربائي لتتدخل مصالح الحماية المدنية، في محاولة لإنقاذهم.
وبمناطق حمام الصالحين، والحامة، ادى تساقط البرد بحبات يفوق حجمها بيضة الدجاجة، الى الإضرار بما يقارب 20 سيارة من مختلف الانواع، بعد أن تفاجأ اصحابها في لمح البصر، بانقلاب الجو وتساقط البرد. كما سجلت خسائر جد معتبرة، في الحقول وبساتين التفاح والتين بمنطقتين، بوحمامة وششار.