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بعد تعذر رؤية هلال غرة شهر ذو الحجة
الاثنين 12 سبتمبر أول أيام عيد الأضحى
أعلنت المملكة العربية السعودية، ليلة الخميس، إنّ الاثنين 12 سبتمبر الجاري سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 2016.
قالت وسائل إعلام سعودية إنّه تعذر مساء اليوم الخميس، رؤية هلال غرة شهر ذو الحجة في عموم أراضي المملكة، وعليه سيكون يوم الجمعة المتمّم لشهر ذو القعدة، وأول أيام شهر ذي الحجة سيكون السبت الموافق الثالث سبتمبر، على أن يكون يوم الوقوف بعرفة يوم الأحد الحادي عشر سبتمبر الموافق للتاسع ذو الحجة، ويوم الاثنين 12 سبتمبر هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وكانت المحكمة العليا في السعودية، دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة 1437هـ، مساء الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1437هـ.
Marjolaine2016/09/01 على 20:241
الحمد لله وأخيرا يكون عيدنا على حق لأنه " يوم صومكم يوم نحركم يوم مولد النبي "
عيد مبارك سعيد لكل عمال الشروق وقرائها ولكل الجزائريين والأمة الإسلامية جمعاء
ولأهلي خاصة وأمي الحبيبة حفظها الله ورعاها ومن كل شر وقاها.
2016/09/01 على 20:462
القــــــــــــــــــــــــول الفصل سيكون من علماء السعودية...فقط..
بائع دواء البق2016/09/01 على 20:463
تقبل الله منا ومنكم وجعلنا ممن ينظر اليهم الرحمن فيقول
( اذهبوا مغفور لكم ) وعيدكم مبارك