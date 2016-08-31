ما يزال البحث جاريا عن المدعوة "ب،ت" البالغة من العمر 73 سنة المقيمة بقرية "ايزواغن" بعرش سيد علي موسى في معاتقة التابعة لتيزي وزو، هذه الأخيرة اختفت عن الأنظار منذ أكثر من عشرة أيام.
وقد افتقدها أحد ابنائها بعدما بحث عنها عند إخوته الآخرين، ليتبين له أنها ليست موجودة في منزل أي واحد منهم، وهذا ما أثار تخوفه خاصة أنها تعاني من مرض الزهايمر ما يجعلها لا تتذكر الأماكن ولا طريق العودة، وهذا ما دفعهم إلى إخطار مصالح الدرك الوطني بتاريخ 23 أوت الفارط، والتي باشرت البحث عنها من حينها إلى جانب سكان المنطقة الذين قدموا لهم يد المساعدة من أجل العثور عليها، وحسب آخر المعلومات التي تحصلنا عليها فقد عثرت مصالح الدرك نهار أمس، على وشاح يرجح أنه لها، وهذا ما دفع بمصالح الدرك والأمن إلى تكثيف الجهود والبحث عنها في مختلف قرى الدائرة مستعينين بالكلاب المدربة أملا في العثور عليا في أقرب الآجال.
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منذ أكثر من عشرة أيام
اختفاء غامض لعجوز بتيزي وزو
م.ف
ما يزال البحث جاريا عن المدعوة "ب،ت" البالغة من العمر 73 سنة المقيمة بقرية "ايزواغن" بعرش سيد علي موسى في معاتقة التابعة لتيزي وزو، هذه الأخيرة اختفت عن الأنظار منذ أكثر من عشرة أيام.
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وقد افتقدها أحد ابنائها بعدما بحث عنها عند إخوته الآخرين، ليتبين له أنها ليست موجودة في منزل أي واحد منهم، وهذا ما أثار تخوفه خاصة أنها تعاني من مرض الزهايمر ما يجعلها لا تتذكر الأماكن ولا طريق العودة، وهذا ما دفعهم إلى إخطار مصالح الدرك الوطني بتاريخ 23 أوت الفارط، والتي باشرت البحث عنها من حينها إلى جانب سكان المنطقة الذين قدموا لهم يد المساعدة من أجل العثور عليها، وحسب آخر المعلومات التي تحصلنا عليها فقد عثرت مصالح الدرك نهار أمس، على وشاح يرجح أنه لها، وهذا ما دفع بمصالح الدرك والأمن إلى تكثيف الجهود والبحث عنها في مختلف قرى الدائرة مستعينين بالكلاب المدربة أملا في العثور عليا في أقرب الآجال.