سائق شاحنة مخمور يقتل كهلا أعراس تقام على الطرقات وتنتهي بحوادث دامية بتيزي وزو

تلجأ بعض العائلات القاطنة في القرى والمداشر بولاية تيزي وزو، إلى استغلال الطريق العمومي والمخصص تحديدا لمرور السيارات، لإقامة الأعراس فيها، ضاربين عرض الحائط المخاطر التي من شأنها اللحاق بالمعازيم، حيث يحول الجزء المتواجد أمام منزل العرس إلى فضاء يقام فيه الفرح، من دون قطعه على السيارات التي يجد سائقوها أنفسهم وجها لوجه مع أشخاص على الطريق من دون أدنى تحذير مسبق.

هذه الظاهرة وإن كان المقبلون عليها مجبرين لا مخيرين، حيث تدفعهم الظروف المادية لاستغلال الطريق بدل كراء صالات الأفراح، إلا أنها أصبحت تمثل خطرا محدقا بالجميع وكثيرا ما تحول الأفراح إلى مآتم في لمح البصر، وهي الحادثة التي عرفتها بحر الأسبوع الجاري قرية زرودة في تيرميتن جنوب تيزي وزو، حين لقي خمسيني حتفه تحت عجلات سيارة، لما كان يحضر أحد الأعراس، حيث أفاد شقيق الضحية أن أخاه كان في العرس المقام بالقرية وحضر حفل وضع العريس للحناء، قبل أن يتفاجأ بشاحنة محملة بالرمال يقودها سائق مخمور بسرعة فائقة في طريق جبلي خطر، وقد أراده قتيلا في عين المكان، تاركا وراءه أرملة حامل بابنهما الرابع، مستنكرا ما راج حول الضحية أنه مختل عقليا، حيث أكد أن شقيقه عامل يومي يعيل أسرته التي خلفها وراءه، مطالبا السلطات المعنية بالتدخل لإيقاف هذه الظاهرة، التي تهدد أرواح المواطنين، خصوصا أن استغلال الفضاءات العمومية لأغراض خاصة تتطلب ترخيصا من قبل السلطات.