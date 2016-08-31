آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
-
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
-
واقعي593 (%68.24)
-
غير واقعي276 (%31.76)
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الأغواط: قتيلان وأزيد من 1700 إصابة باللسع العقربي
-
الداخلية توافق رسميا على منح قطعة أرضية لولاية ورقلة بعنابة
-
لا قروض “أنساج” للشباب أقل من 22 سنة بإستثناء “العباقرة” !
-
الحكومة تستهدف سوق العقار بالرفع من الإيرادات العامة للخزينة
-
الألاف من موظفي قطاع الخدمات الجامعية مهددون بالتسريح
-
أبناء “الزوّالية” بالبليدة يرتمون في أحضان النافورات والوديان
-
وفاة حاجين جزائريين بالبقاع المقدّسة
-
إقبال الحجاج على لجان الإفتاء الجزائرية بالبقاع المقدسة
-
18 فرقة تشارك بالطبعة العاشرة لمهرجان الديوان ببشار
-
جمعية “سيفاكس” البيئية تتقصى مشاكل السياحة بعين تيموشنت
سائق شاحنة مخمور يقتل كهلا
أعراس تقام على الطرقات وتنتهي بحوادث دامية بتيزي وزو
تلجأ بعض العائلات القاطنة في القرى والمداشر بولاية تيزي وزو، إلى استغلال الطريق العمومي والمخصص تحديدا لمرور السيارات، لإقامة الأعراس فيها، ضاربين عرض الحائط المخاطر التي من شأنها اللحاق بالمعازيم، حيث يحول الجزء المتواجد أمام منزل العرس إلى فضاء يقام فيه الفرح، من دون قطعه على السيارات التي يجد سائقوها أنفسهم وجها لوجه مع أشخاص على الطريق من دون أدنى تحذير مسبق.
هذه الظاهرة وإن كان المقبلون عليها مجبرين لا مخيرين، حيث تدفعهم الظروف المادية لاستغلال الطريق بدل كراء صالات الأفراح، إلا أنها أصبحت تمثل خطرا محدقا بالجميع وكثيرا ما تحول الأفراح إلى مآتم في لمح البصر، وهي الحادثة التي عرفتها بحر الأسبوع الجاري قرية زرودة في تيرميتن جنوب تيزي وزو، حين لقي خمسيني حتفه تحت عجلات سيارة، لما كان يحضر أحد الأعراس، حيث أفاد شقيق الضحية أن أخاه كان في العرس المقام بالقرية وحضر حفل وضع العريس للحناء، قبل أن يتفاجأ بشاحنة محملة بالرمال يقودها سائق مخمور بسرعة فائقة في طريق جبلي خطر، وقد أراده قتيلا في عين المكان، تاركا وراءه أرملة حامل بابنهما الرابع، مستنكرا ما راج حول الضحية أنه مختل عقليا، حيث أكد أن شقيقه عامل يومي يعيل أسرته التي خلفها وراءه، مطالبا السلطات المعنية بالتدخل لإيقاف هذه الظاهرة، التي تهدد أرواح المواطنين، خصوصا أن استغلال الفضاءات العمومية لأغراض خاصة تتطلب ترخيصا من قبل السلطات.
جرجرة - الى أين ? 2016/09/01 على 22:241
وما خفي أعظم ففي ولاية تيزي وزو فمن عرس يحول الطريق العمومي الى ملكية خاصة من ببت العريس الى بيت العروس بأسراب من السيارات التي تتعدى 100 في كثير من الأحيان ذهابا وإيابا والبارود يرن في كل مكان حيث تستعمل كل أنواع الأسلحة بما في ذلك الحربية منها فتعم الفوضى ويظطر الكثير من المتسوقين والمسافرين وأصحاب المركبات الى العودة الى بيوتهم لإستحالة إيجاد منفذ للعبور وكل ذلك على مسمع ومرأى رجال الأمن الذين يتساءل الجميع على الغرض من تواجدهم وما هو دورهم بما أنهم يتفرجون على الكوارث والمصائب ولا يتحركون
2016/09/01 على 22:512
وهل هناك قبطان لإنقاذ السفينة وهل هناك دولة في بلادي وهل هناك مؤسسات في دولة يكرر حكامها في كل مناسبة الجزائر دولة قانون ودولة مؤسسات التي لم أشاهدوها ولم أتعرف عليهاانا شخصيا كيف لا وأصحاب الأعراس يفرضون منطقهم وصناع الممهلات العشوائية كذلك والصعاليك الذين حولوا شواطئ البحار الى ملكية خاصة وآخرون صنعوا من حواف الطروقات في المدن حواجز لقرصنة جيوب كل من توقف بسيارته ولو لبضع دقائق تكلفه 100دج والبعض الآخر إستحوذ على ارصفة الطرقات ليحولها الى متاجر لبيع مايحلوا له...وبعد كل هذا نحن في بلد المعجزات
barkani - france2016/09/01 على 23:083
bien sur ,la victime est un malade mental,si non que fait 'il sur la chaussé?