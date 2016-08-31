3 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن قناص داعش

أعلنت الولايات المتحدة أنها خصصت مكافأة قيمتها 3 ملايين دولار، أي ما يعادل 2.7 مليون يورو لكل من يقدم لها معلومات بشأن أحد أخطر القناصين في تنظيم "الدولة الإسلامية". والمقصود من هذا هو بغولمورود حاليموف وهو ضابط سابق في الشرطة الخاصة بطاجيسكتان.

خصصت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لكل من يقدم معلومات حول غولمورود حاليموف، وهو ضابط سابق من طاجيكستان، تدرب في صفوف الشرطة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية لهذا البلد، حتى أصبح قناصا بارعا، قبل أن يعلن ولاءه لتنظيم "الدولة الإسلامية".

ويعد حاليموف من القناصين البارعين، تابع بين 2003 و 2014 تدريبات في بلده وفي الولايات المتحدة لخمس مرات، مولها برنامج محاربة الإرهاب حسب المسؤولين الأمريكيين لصالح مجموعة من الدول.

وبايع حاليموف تنظيم "الدولة الإسلامية" السنة الماضية خلال شهر ماي 2015، وظهر في فيديو حاملا سلاحه، متوعدا روسيا و طاجيكستان و الولايات المتحدة، ويرجح أن يكون الفيديو صور في سوريا.