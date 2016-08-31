10 قتلى في هجوم انتحاري على محكمة بباكستان

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 40 بجروح في هجوم انتحاري استهدف، الجمعة، محكمة في مدينة مردان في ولاية خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في شرطة المدينة قوله إن المهاجم رمى عدة قنابل يدوية قبل أن يفجر الحزام الناسف، الذي كان يرتديه وسط الحشود، التي كانت موجودة في المبنى.

وقال المسؤول إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا بمن فيهم اثنان من رجال الشرطة.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم، الذي وقع بعد مضي أسابيع ثلاثة على هجوم انتحاري آخر، راح ضحيته عشرات المحامين في مدينة كويتا بولاية بلوشستان جنوب غربي البلاد.

يذكر أن الجهاز القضائي في باكستان أصبح هدفا معتادا للمسلحين المتشددين، الذين درجوا على مهاجمة الأهداف الرخوة كالمدارس.

وكان مسلحون شنوا، الجمعة، هجوما على مجمع للمسيحيين في مدينة بيشاور مركز ولاية خيبر بختونخوا التي تبعد بمسافة 60 كيلومترا إلى الغرب من مردان.