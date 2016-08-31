تسببت الأمطار الغزيرة، التي تهاطلت على منطقة تيمياوين بأدرار في اليومين الأخيرين، في جريان عديد الأودية، التي ألحقت أضرارا جسيمة بعدد من الموالين، الذين فقدوا رؤوس ماشيتهم وكذا خيمهم .
وحسب إحصائيات أولية، قدّمتها السلطات المحلية، فقد تم جرف حوالي مائتي رأس من الغنم بسبب جريان الأودية المفاجئ ببلدية تيمياوين، وكذا عشرة خيم بصحراء تقاروت -70 كلم شمال برج باجي مختار-، إلا انه لم تسجل أي وفيات في صفوف عائلات المربين. وتجدر الإشارة إلى أن بلدية تيمياوين وصحراء تقروت، لم تعرف هذه الكميات من الأمطار منذ سنوات عديدة حسب سكان هذه المناطق.
هذا وقامت السلطات المحلية بتوزيع كميات من المواد الغذائية والخيم على المتضررين بهذه المناطق الرعوية، مع تجهيز عدة شاحنات محملة بالمواد الغذائية والخيم لهذه المناطق، كما أكد والي ولاية أدرار مصطفى اليماني لـ"الشروق"، أن بعثة طبية ستتنقل إلى المناطق النائية ببرج باجي مختار وتيمياوين للوقوف على الحالة الصحية للبدو الرحل بعد هذه الفيضانات.
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الأمطار تتسبب في نفوق 200 رأس غنم في تيمياوين بأدرار
علي غنامي
تسببت الأمطار الغزيرة، التي تهاطلت على منطقة تيمياوين بأدرار في اليومين الأخيرين، في جريان عديد الأودية، التي ألحقت أضرارا جسيمة بعدد من الموالين، الذين فقدوا رؤوس ماشيتهم وكذا خيمهم .
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وحسب إحصائيات أولية، قدّمتها السلطات المحلية، فقد تم جرف حوالي مائتي رأس من الغنم بسبب جريان الأودية المفاجئ ببلدية تيمياوين، وكذا عشرة خيم بصحراء تقاروت -70 كلم شمال برج باجي مختار-، إلا انه لم تسجل أي وفيات في صفوف عائلات المربين. وتجدر الإشارة إلى أن بلدية تيمياوين وصحراء تقروت، لم تعرف هذه الكميات من الأمطار منذ سنوات عديدة حسب سكان هذه المناطق.
هذا وقامت السلطات المحلية بتوزيع كميات من المواد الغذائية والخيم على المتضررين بهذه المناطق الرعوية، مع تجهيز عدة شاحنات محملة بالمواد الغذائية والخيم لهذه المناطق، كما أكد والي ولاية أدرار مصطفى اليماني لـ"الشروق"، أن بعثة طبية ستتنقل إلى المناطق النائية ببرج باجي مختار وتيمياوين للوقوف على الحالة الصحية للبدو الرحل بعد هذه الفيضانات.