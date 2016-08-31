قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الجمعة، إنه متفائل بتحرك منتجي النفط صوب تبني موقف مشترك بخصوص إنتاج الخام، وكشف للصحفيين "نبدأ بعقد ملتقى للأفكار لكن هناك عملا يجري حاليا وسنرى ما سيحدث في اجتماع الجزائر. وأنا متفائل."
ومن المقرر أن يعقد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعا غير رسمي في الجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي، الذي يعقد في الفترة بين 26 و28 سبتمبر، ومن المتوقع أن يسعوا خلاله إلى إحياء اتفاق عالمي على تثبيت مستويات الإنتاج.
ومن المنتظر أيضا أن تحضر روسيا منتدى الطاقة وإن كان وزير الطاقة الروسي هون، الجمعة، من احتمال إجراء مباحثات بخصوص تثبيت الإنتاج.
وانهار آخر اجتماع بشأن تثبيت الإنتاج في أفريل بالعاصمة القطرية الدوحة، بعدما رفضت إيران تجميد مستوى إنتاجها في ظل سعيها لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات.
وقال الجبير "في نهاية المطاف، سيتحكم العرض والطلب وقوى السوق في سعر النفط. قد تكون هناك بعض الترتيبات المتعلقة بذلك بين المنتجين ولكن ليس على حساب السعودية. تخلينا عن سياسة الاضطلاع بدور المنتج المرجح منذ أكثر من 20 عاما."
وأضاف "المقترحات التي طرحناها لم تنفذ في الاجتماع الماضي بالدوحة بسبب إصرار إيران على الحصول على شيك على بياض، وأعتقد الآن أن المنتجين الآخرين باتوا يرون أن الموقف السعودي هو الصائب."
وفي الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن بلاده ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، ستدعم أي قرار لتجميد مستويات إنتاج النفط من أجل تعزيز الأسعار وإن كان وزير النفط العراقي قال من قبل إن بلاده تريد زيادة الإنتاج.
وقالت مصادر في أوبك وقطاع النفط الشهر الماضي، إن إيران أيضا تبعث إشارات إيجابية بأنها قد تدعم اتخاذ إجراء مشترك لتعزيز سوق النفط.
ويرافق الجبير ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته لليابان هذا الأسبوع مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح وعدد من كبار الشخصيات.
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تحدّث عن "عمل يجري لرفع أسعار النفط"
وزير الخارجية السعودي: متفائل باجتماع الجزائر
رويترز
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الجمعة، إنه متفائل بتحرك منتجي النفط صوب تبني موقف مشترك بخصوص إنتاج الخام، وكشف للصحفيين "نبدأ بعقد ملتقى للأفكار لكن هناك عملا يجري حاليا وسنرى ما سيحدث في اجتماع الجزائر. وأنا متفائل."
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ومن المقرر أن يعقد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعا غير رسمي في الجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي، الذي يعقد في الفترة بين 26 و28 سبتمبر، ومن المتوقع أن يسعوا خلاله إلى إحياء اتفاق عالمي على تثبيت مستويات الإنتاج.
ومن المنتظر أيضا أن تحضر روسيا منتدى الطاقة وإن كان وزير الطاقة الروسي هون، الجمعة، من احتمال إجراء مباحثات بخصوص تثبيت الإنتاج.
وانهار آخر اجتماع بشأن تثبيت الإنتاج في أفريل بالعاصمة القطرية الدوحة، بعدما رفضت إيران تجميد مستوى إنتاجها في ظل سعيها لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات.
وقال الجبير "في نهاية المطاف، سيتحكم العرض والطلب وقوى السوق في سعر النفط. قد تكون هناك بعض الترتيبات المتعلقة بذلك بين المنتجين ولكن ليس على حساب السعودية. تخلينا عن سياسة الاضطلاع بدور المنتج المرجح منذ أكثر من 20 عاما."
وأضاف "المقترحات التي طرحناها لم تنفذ في الاجتماع الماضي بالدوحة بسبب إصرار إيران على الحصول على شيك على بياض، وأعتقد الآن أن المنتجين الآخرين باتوا يرون أن الموقف السعودي هو الصائب."
وفي الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن بلاده ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، ستدعم أي قرار لتجميد مستويات إنتاج النفط من أجل تعزيز الأسعار وإن كان وزير النفط العراقي قال من قبل إن بلاده تريد زيادة الإنتاج.
وقالت مصادر في أوبك وقطاع النفط الشهر الماضي، إن إيران أيضا تبعث إشارات إيجابية بأنها قد تدعم اتخاذ إجراء مشترك لتعزيز سوق النفط.
ويرافق الجبير ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته لليابان هذا الأسبوع مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح وعدد من كبار الشخصيات.