انفجار قمر الاتصالات الإسرائيلي "عاموس6" قبل انطلاقه
2016/09/0223290
العربي الجديد
أكدت تقارير إسرائيلية مختلفة، الخميس، أن انفجار صاروخ من طراز فالكون 9، التابع لشركة الفضاء الأميركية "سبيس إكس"، في القاعدة الأميركية كيب كرونويل في فلوريدا، أدى إلى تدمير كامل للقمر الصناعي الإسرائيلي "عاموس6"، بحسب ما أوردت صحيفة معاريف العبرية.
ونقل الموقع عن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أن الانفجار وقع خلال تجريب الدوائر الكهربائية على مقربة من موقع انطلاق الصاروخ، وهو ما أدى، لسبب مجهول، إلى اشتعال المحرك الصاروخي وانفجار الصاروخ بقوة كبيرة هزت مباني تقع على مسافة عدة كيلومترات من موقع إطلاق الصاروخ.
وبحسب موقع "والا" العبري، فقد وقع الانفجار قبل يومين من موعد إطلاق القمر الصناعي "عاموس6".
ونقل الموقع عن مدير وكالة الفضاء الإسرائيلية، يتسحاق بن يسرائيل، أن القمر "عاموس6" قد تضرر من الانفجار، مضيفاً أن الخلل الذي وقع اليوم يعتبر نادر الحدوث، ولا يذكر وقوع مثله من قبل.
وذكر بن يسرائيل أن الآثار، التي لحقت بالقمر الصناعي من جرّاء الانفجار، ستضرّ جدّا قطاع الاتصالات الإسرائيلية التي تعتمد على الأقمار الصناعية، مضيفاً أنه يتعين الآن الانتظار لمعرفة نتائج التحقيقات لفهم ما حدث وسبب الخلل المذكور.
وتقدّر كلفة القمر الصناعي "عاموس6" بنحو 200 مليون دولار، وكان يفترض أن يحلّ محل القمر الصناعي "عاموس2"، بعد أن أدخلت عليه تعديلات، وتم تطويره في مجال البث والاتصالات.
وكانت شركة "فيسبوك" العالمية أعلنت، في أكتوبر 2015، أنها تعتزم الاستعانة بالقمر الصناعي "عاموس6" لغرض بث خدمات الإنترنت من الفضاء.
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"فايسبوك" كان سيستعين به لبث خدمات الإنترنت
انفجار قمر الاتصالات الإسرائيلي "عاموس6" قبل انطلاقه
العربي الجديد
أكدت تقارير إسرائيلية مختلفة، الخميس، أن انفجار صاروخ من طراز فالكون 9، التابع لشركة الفضاء الأميركية "سبيس إكس"، في القاعدة الأميركية كيب كرونويل في فلوريدا، أدى إلى تدمير كامل للقمر الصناعي الإسرائيلي "عاموس6"، بحسب ما أوردت صحيفة معاريف العبرية.
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ونقل الموقع عن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أن الانفجار وقع خلال تجريب الدوائر الكهربائية على مقربة من موقع انطلاق الصاروخ، وهو ما أدى، لسبب مجهول، إلى اشتعال المحرك الصاروخي وانفجار الصاروخ بقوة كبيرة هزت مباني تقع على مسافة عدة كيلومترات من موقع إطلاق الصاروخ.
وبحسب موقع "والا" العبري، فقد وقع الانفجار قبل يومين من موعد إطلاق القمر الصناعي "عاموس6".
ونقل الموقع عن مدير وكالة الفضاء الإسرائيلية، يتسحاق بن يسرائيل، أن القمر "عاموس6" قد تضرر من الانفجار، مضيفاً أن الخلل الذي وقع اليوم يعتبر نادر الحدوث، ولا يذكر وقوع مثله من قبل.
وذكر بن يسرائيل أن الآثار، التي لحقت بالقمر الصناعي من جرّاء الانفجار، ستضرّ جدّا قطاع الاتصالات الإسرائيلية التي تعتمد على الأقمار الصناعية، مضيفاً أنه يتعين الآن الانتظار لمعرفة نتائج التحقيقات لفهم ما حدث وسبب الخلل المذكور.
وتقدّر كلفة القمر الصناعي "عاموس6" بنحو 200 مليون دولار، وكان يفترض أن يحلّ محل القمر الصناعي "عاموس2"، بعد أن أدخلت عليه تعديلات، وتم تطويره في مجال البث والاتصالات.
وكانت شركة "فيسبوك" العالمية أعلنت، في أكتوبر 2015، أنها تعتزم الاستعانة بالقمر الصناعي "عاموس6" لغرض بث خدمات الإنترنت من الفضاء.