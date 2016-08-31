بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت

إجلاء رعايا جزائريين وعائلاتهم من الغابون

date 2016/09/02 views 404 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

أفادت وزارة الشؤون الخارجية، الخميس، أنه تم إجلاء رعايا جزائريين يعملون في مجال النفط ببور-جنتيل (المدينة الثانية للغابون) مع عائلاتهم موضحة أنها تتابع "عن كثب" وضعية الجالية الجزائرية في هذا البلد.

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وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أنه على ضوء الأحداث التي وقعت في الغابون غداة الإعلان عن نتائج الاقتراع الرئاسي ليوم 27 أوت فإن مصالح سفارة الجزائر بالعاصمة الغابونية لبروفيل "على اتصال دائم مع أعضاء جاليتنا الآخرين بعين المكان".

وأكد ذات المصدر أن "خلية المتابعة للوزارة تتابع تطور الوضع وأنه تم اتخاذ إجراءات لضمان حماية رعايانا وتقديم المساعدة الضرورية لهم".

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