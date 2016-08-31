"الحزب العثماني" إنه المولود الجديد في عائلة السياسة التركية، التي أصبحت تضم 91 حزباً سياسياً، لا يُمثل سوى 4 أحزاب في البرلمان بسبب قانون العتبة الانتخابية.
صحيفة "سوزجو" اليسارية المعارضة ذكرت، الخميس، أن الحزب العثماني دخل الخارطة السياسية التركية تحت شعار "تركيا القائدة"، حيث أكد رئيس الجمعية العمومية المؤسسة للحزب إبراهيم أوناييه أن الحزب سيشكل قواعد شعبية في جميع أنحاء تركيا وسيعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب لجنة مركزية في القريب العاجل.
وفي السياق ذاته قال رئيس الحزب العثماني في البيان الأول الصادر عن الحزب: "إن اللجنة المركزية للحزب ستقدم شرحاً لمشروعنا من خلال استكمال التدريبات والدورات التعليمية، سنتواصل مع كل زاوية في الوطن، لن نُبقي يداً من دون مصافحة ولا قلباً من دون أن ندخله. سنعمل ليلاً ونهاراً لخدمة الأمة النبيلة الأمة التركية الإسلامية، ومشروعنا أُسس واُنتج من أجل وطننا والأمة الإسلامية".
وفي السياق ذاته اتخذ الحزب الجديد من الهلال الموجّه نحو الأعلى وفوقه حرفي الواو والألف باللغة العربية، واتخذ اللون الأبيض والأحمر كلونين رسميين له.
يذكر أن السلطات التركية تُبسط إجراءات تأسيس الأحزاب السياسية، حيث يكفي اجتماع 30 مواطناً تركيا وتقديم الأوراق الرسمية لتأسيس حزب سياسي من عناوين المؤسسين وعنوان مركز الحزب، بالإضافة إلى الدستور الخاص بالحزب، ومن ثم تقديمها لوزارة الداخلية التي تصدر قرار الموافقة على التأسيس، لكن لا يحق للحزب الدخول في أي انتخابات سوى في حال تأسيس شُعب حزبية في 41 مدينة على الأقل، ويكون الحزب عقد مؤتمره العام قبل ٦ أشهر من موعد الانتخابات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
الأكثر تفاعلا
1إجلاء رعايا جزائريين من الغابون
23 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن قناص داعش
3انفجار قمر الاتصالات الإسرائيلي "عاموس6" قبل انطلاقه
4إسرائيل تعتقل 25 صحفيًا فلسطينيًا
5600 إرهابي تونسي يخططون لدخول البلاد
Français English
الرأي
محمد سليم قلالة
أزمتنا بالحرفين الياباني والصيني!
سلطان بركاني
ها هي عشر ذي الحجّة أقبلت.. فهل من مشمّر؟
عبد الناصر
لباس "الإحرام" الخالد
محمد بوالروايح
متى تتحرر الجامعة الجزائرية من لغة الأرقام وتتحول إلى جامعة رقمية؟
محمد سليم قلالة
البنوك غير الربوية.. أو الحل المنسي!
عمار يزلي
سجال البُرقع والبُوركيني
محمد الهادي الحسني
الذكرى المئوية لجهاد الأوراس في عام 1916
رشيد ولدبوسيافة
2017 .. عام أسود
حبيب راشدين
الفتق الأحمق في رداء المسلمين
قادة بن عمار
رخصة تسيير بالتنقيط!
الفيديو
مشروع قانون المالية الجديد يثير مخاوف وقلق المنتجين الجزائريين
الأغواط: قتيلان وأزيد من 1700 إصابة باللسع العقربي
الداخلية توافق رسميا على منح قطعة أرضية لولاية ورقلة بعنابة
لا قروض “أنساج” للشباب أقل من 22 سنة بإستثناء “العباقرة” !
الحكومة تستهدف سوق العقار بالرفع من الإيرادات العامة للخزينة
الألاف من موظفي قطاع الخدمات الجامعية مهددون بالتسريح
أبناء “الزوّالية” بالبليدة يرتمون في أحضان النافورات والوديان
وفاة حاجين جزائريين بالبقاع المقدّسة
إقبال الحجاج على لجان الإفتاء الجزائرية بالبقاع المقدسة
18 فرقة تشارك بالطبعة العاشرة لمهرجان الديوان ببشار
"العثمانيون" حزب سياسي تركي جديد يُنادي بالخلافة
هافينغتون بوست عربي
"الحزب العثماني" إنه المولود الجديد في عائلة السياسة التركية، التي أصبحت تضم 91 حزباً سياسياً، لا يُمثل سوى 4 أحزاب في البرلمان بسبب قانون العتبة الانتخابية.
تغطيات ذات صلة
"العثمانيون" حزب سياسي تركي جديد يُنادي بالخلافة
انفجار قمر الاتصالات الإسرائيلي "عاموس6" قبل انطلاقه
"الغارديان": مر عام على موت إيلان كردي ولم يتغير الكثير
10 قتلى في هجوم انتحاري على محكمة بباكستان
3 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن قناص داعش
صحيفة "سوزجو" اليسارية المعارضة ذكرت، الخميس، أن الحزب العثماني دخل الخارطة السياسية التركية تحت شعار "تركيا القائدة"، حيث أكد رئيس الجمعية العمومية المؤسسة للحزب إبراهيم أوناييه أن الحزب سيشكل قواعد شعبية في جميع أنحاء تركيا وسيعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب لجنة مركزية في القريب العاجل.
وفي السياق ذاته قال رئيس الحزب العثماني في البيان الأول الصادر عن الحزب: "إن اللجنة المركزية للحزب ستقدم شرحاً لمشروعنا من خلال استكمال التدريبات والدورات التعليمية، سنتواصل مع كل زاوية في الوطن، لن نُبقي يداً من دون مصافحة ولا قلباً من دون أن ندخله. سنعمل ليلاً ونهاراً لخدمة الأمة النبيلة الأمة التركية الإسلامية، ومشروعنا أُسس واُنتج من أجل وطننا والأمة الإسلامية".
وفي السياق ذاته اتخذ الحزب الجديد من الهلال الموجّه نحو الأعلى وفوقه حرفي الواو والألف باللغة العربية، واتخذ اللون الأبيض والأحمر كلونين رسميين له.
يذكر أن السلطات التركية تُبسط إجراءات تأسيس الأحزاب السياسية، حيث يكفي اجتماع 30 مواطناً تركيا وتقديم الأوراق الرسمية لتأسيس حزب سياسي من عناوين المؤسسين وعنوان مركز الحزب، بالإضافة إلى الدستور الخاص بالحزب، ومن ثم تقديمها لوزارة الداخلية التي تصدر قرار الموافقة على التأسيس، لكن لا يحق للحزب الدخول في أي انتخابات سوى في حال تأسيس شُعب حزبية في 41 مدينة على الأقل، ويكون الحزب عقد مؤتمره العام قبل ٦ أشهر من موعد الانتخابات.