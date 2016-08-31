هزة أرضية بقوة 3.4 درجات تضرب وهران

سجلت هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على سلم ريشتر، صباح الجمعة، بولاية وهران في حدود الساعة 9 و31 دقيقة، حسبما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأضاف ذات المصدر، أن موقع الهزة حدد بـ 13 كلم شمال غرب منطقة أرزيو.