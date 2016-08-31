هزة أرضية بقوة 3.4 درجات تضرب وهران

date 2016/09/02 views 1174 comments 0
author-picture

icon-writer الشروق أون لاين

سجلت هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على سلم ريشتر، صباح الجمعة، بولاية وهران في حدود الساعة 9 و31 دقيقة، حسبما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

icon-links تغطيات ذات صلة

وأضاف ذات المصدر، أن موقع  الهزة حدد بـ 13 كلم شمال غرب منطقة أرزيو.

icon-tags
  • print