صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
تعرض 47 حاجا جزائريا لعملية نصب واحتيال من طرف وكالة سياحية، حيث تفاجؤوا لدى وصولهم إلى مطار الأمير نايف بالقصيم بالمملكة العربية السعودية بأن صاحب الوكالة السياحية نقلهم إلى السعودية لأداء مناسك الحج دون ترخيص.
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وكالة سياحية تحتال على 47 حاجا جزائريا
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
تعرض 47 حاجا جزائريا لعملية نصب واحتيال من طرف وكالة سياحية، حيث تفاجؤوا لدى وصولهم إلى مطار الأمير نايف بالقصيم بالمملكة العربية السعودية بأن صاحب الوكالة السياحية نقلهم إلى السعودية لأداء مناسك الحج دون ترخيص.
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ونشرت قناة "سعودي24"، تقريرا مصورا أظهر مجموعة من الحجاج الجزائريين، قالت إنه تم خداعهم من صاحب الوكالة الذي أعطاهم تأشيرات حج غير صحيحة.
وذكرت القناة أنه بأمر من السلطات السعودية تم التكفل بالحجاج الجزائريين وإيوائهم في فندق وتسهيل استخراج تصاريح حج لهم.
وحسب رواية أحد الحجاج فإن "صاحب الوكالة أوهمهم أنه سيأخذهم إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج عن طريق تأشيرة تجارية وليست خاصة بالحج".
وأضاف بأن الحجاج ونظرا لعدم فوزهم في قرعة الحج قبلوا بعرض صاحب الوكالة.