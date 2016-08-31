بعد مرض عضال ألزمه الفراش

القيادي في جبهة العدالة عبد الغفور سعدي في ذمة الله

date 2016/09/02 views 701 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

توفي القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الغفور سعدي، الجمعة، بعد مرض عضال ألزمه الفراش.

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وكتب النائب عن الحزب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، منشورا على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك جاء فيه "انتقل الى جوار ربه الأخ عبد الغفور سعيدي.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته و الهم ذويه الصبر و السلوان.....تفاصيل الجنازة والدفن الذي سيكون غدا ان شاء الله وسيعلن عنها فيما بعد....".

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