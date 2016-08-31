أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية عائشة طقابو أن وزارتها بصدد دراسة عقد اتفاقية تعاون مع وزارة الأشغال العمومية لتهيئة محطات الراحة على طول الطريق السيار شرق غرب قصد تخصيصها كفضاءات يستفيد منها الحرفيين لبيع منتوجاتهم.
وأضافت طقابو الخميس، على هامش إشرافها على توزيع جوائز التراث بقصر الرياس أن هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ حال استكمال دراسة كل التفاصيل وهذا يندرج في إطار تثمين الحرف التقليدية ودورها في المجتمع وأضافت الوزيرة أن قطاعها يبقى على استعداد من خلال "كل مصالحه المركزية للمساهمة في إنجاح المبادرات التي يقودها المجتمع المدني للتعريف بالقصور التراثية للجزائر. وشددت الوزيرة على حث الحرفيين والحرفيات من أجل السعي إلى تطوير أدائهم وإدخال التكنولوجيات الحديثة من اجل الترويج للمنتجات السياحية داخل الوطن وخارجه. عائشة طقابو قالت إن العمل الذي تقوم بع جمعيات المجتمع المدني بدونه تبقى مجهودات الوزارة ناقصة وغير مجدية لأنها هي التي تحتك مباشرة في الميدان بالحرفيين عن قرب وتعرف جيدا مشاكلهم.
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محطات الراحة بالطريق السيار لعرض المنتوجات التقليدية
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية عائشة طقابو أن وزارتها بصدد دراسة عقد اتفاقية تعاون مع وزارة الأشغال العمومية لتهيئة محطات الراحة على طول الطريق السيار شرق غرب قصد تخصيصها كفضاءات يستفيد منها الحرفيين لبيع منتوجاتهم.
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وأضافت طقابو الخميس، على هامش إشرافها على توزيع جوائز التراث بقصر الرياس أن هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ حال استكمال دراسة كل التفاصيل وهذا يندرج في إطار تثمين الحرف التقليدية ودورها في المجتمع وأضافت الوزيرة أن قطاعها يبقى على استعداد من خلال "كل مصالحه المركزية للمساهمة في إنجاح المبادرات التي يقودها المجتمع المدني للتعريف بالقصور التراثية للجزائر. وشددت الوزيرة على حث الحرفيين والحرفيات من أجل السعي إلى تطوير أدائهم وإدخال التكنولوجيات الحديثة من اجل الترويج للمنتجات السياحية داخل الوطن وخارجه. عائشة طقابو قالت إن العمل الذي تقوم بع جمعيات المجتمع المدني بدونه تبقى مجهودات الوزارة ناقصة وغير مجدية لأنها هي التي تحتك مباشرة في الميدان بالحرفيين عن قرب وتعرف جيدا مشاكلهم.