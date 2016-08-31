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قال إن الملف لن يقدم قبل سنتين أو ثلاث سليمان حاشي
الجزائر تتشاور مع دول المغرب العربي لتصنيف يناير في قائمة التراث العالمي
أفاد مدير المركز الوطني للبحث في التاريخ وعصور ما قبل التاريخ سليمان حاشي أن الجزائر بصدد التشاور مع دول المغرب العربي لتقديم ملف مشترك لليونسكو قصد تصنيف عيد يناير في قائمة التراث العالمي الإنساني.
وأضاف حاشي في تصريح للشروق أن الأمور تسير على ما يرام في هذا الاتجاه، ونحن الآن في مرحلة التشاور مع الخبراء في المغرب، تونس، موريتانيا وليبيا لجمع ما أمكن من المعلومات والمعطيات التي يتم إدراجها في الملف الذي سيرفع للهيئة الدولية لإدراج رأس السنة الأمازيغية في قائمة التراث الإنساني، وتأتي مساعي تصنيف يناير في الإطار المغاربي، نظرا لكونه فعلا تراث مشتركا بين دول شمال إفريقيا قاطبة، وليس ملكا للجزائر وحدها، كما كشف سليمان حاشي أن تقديم الملف لليونسكو سيستغرق مدة زمنية لا تقل عن سنتين أو ثلاث، وهذا قصد جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبراهين التي ستدعم الملف حال رفه إلى اليونسكو ومهمة الخبراء في كل البلدان المغاربية يقول حاشي تسير الآن في اتجاه جمع المعلومات ودراستها وتصنيفها.
ويأتي أيضا تصنيف يناير ليعزز الخطوات التي تم اتخاذها في اتجاه تعزيز الأمازيغية كمكون من مكونات الهوية الجزائرية وإعطائها المكانة التي تستحقها، فبعد ترسيم الأمازيغية وإدراجها في الدستور وخروج الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية من الفضاءات المغلقة إلى الفضاء العام وحتى الفضاءات الرسمية، حيث صارت هذه الاحتفالات التي كانت سابقا تشرف عليها فقط المحافظة السامية للأمازيغية تتبناها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها ويتم الاحتفال بها بطريقة رسمية.
هذا وقد سبق لعدة هيئات وناشطين على رأسهم المحافظة السامية للأمازيغة إلى إدراج يناير في قائمة الأعياد الوطنية والعطل المدفوعة الأجر، وأخيرا السعي إلى تصنيفه في قائمة التراث العالمي.
2016/09/02 على 18:301
المغرب "العربي" يطلب تصنيف يناير تراث عالمي.
ابن الجنوب - بلد الترقيع2016/09/02 على 18:332
الفشل وإعادةإنتاج الفشل وستظلون تركضون للخلف بينماالإنسانية تفكرفي كيفيةتأمين حياةآمنةوراقية لأجيالهاوأنتم تركضون وراءالأواني الفخاريةالتي تخلت عنهابقيةالأمم وانتقلت بموروثهاالحضاري نحو الإعجازالإبداعي والعلمي هل اليونانيون والصينيين ولأروبيين واليبانيين لم يعرفواهذه الأواني الفخاريةوالصناعةالبدائيةلغزل الصوف والحرف اليدويةوالاحتفالات بإله الخصب وإله الحبوب وإله الشمس وغيرهامن الخرافات؟العبرةليس في ماأنتجه الأولون بل العبرةفيمايجب إنتاجه والتباهي به أمام الأمم إنه التوظيف السياسي الفاشل للتاريخ
mohand2016/09/02 على 18:383
Kabylie mon beau pays,Azazga c'est mon village
Je n'ai jamais oublié les années de mon âge.
Je suis né à la montagne,j'ai grandi par les olives
Je reviens cette semaine,dites à mon père que j'arrive.
J'ai languis tassadith mon amour de l'autre fois,
Pourquoi_____ je passe si vite,pourquoi____ ne dure pas la joie.
Kabylie mon beau pays,Azazga c'est mon village
Je n'ai jamais oublié les années de mon âge.
J'ai quitté la ville Bougie,j'ai pris le bateau le soir,
Je travaille à l'étranger,ça f
مراد =الجزائر ستبق جزائرية2016/09/02 على 18:434
المغرب العربي
الدول التي تكون المغرب العربي هي
الكويت سلطنة عمان اليمن السعودية البحرين
احتقار عربي لامازيغ شمال افريقيا
وهل ستبقى احوال العرب بافريقيا بعد تطهيرهم من المشرق
azul - Canada2016/09/02 على 18:535
Tu me fais rire avec le titre de l'article.الجزائر تتشاور مع دول المغرب العربي لتصنيف يناير في قائمة التراث العالمي .. . On nos journalistes pauvre, vous.
SoloDZ - أزمة هوية متجذرة بمملكة العلويين خرجت للعلن بعد ان كانت طابو2016/09/02 على 18:596
تتواصل المهازل النفسية للمسخرة العلوية تجاه الجزائر وطبعا المُعبِر عن هذه الحالة المثيرة للشفقة هو الاعلام المخزني اعلام مقلوب رأس على عقب في المملكة كما هو معلوم وهذه المرة مُرتزِقة ازولاي بريس اكدوا توقعاتنا بشأن بعض المواد التراثية الجزائرية مثل طابع الراي توقعنا محاولة إلتصاق المفلسين بالجزائر التي تعمل على حماية تراثها المتنوع ذو المستوى العالمي يقول هواة مدونة عُقدْ النقص امامنا ان بلادنا تحاول احتكار الراي واُكلة الكسكسي (الطْعام) ومواد تراثية اخرى فحماية ميراثنا المتنزع يسميه اللص احتكار
SoloDZ - أزمة هوية متجذرة بمملكة العلويين خرجت للعلن بعد ان كانت طابو2016/09/02 على 18:597
لن نضيع وقتنا في تلقينهم الدروس عن الفرق بين الاحتكار وبين حماية الملكية الخاصة لأن نصفهم غبي ونصفهم مزطول والبقية مجرد مرتزقة يعرفون حقيقة الامور ولكنهم مكلفون بهذه المهمة القذرة وهي العبث والخزعبلات وما الى ذلك من هراء وللتذكير هذه ليست المرة الاولى التي يسرق فيها المراركة موروث الغير ولايزالون يفعلون ذلك سواء تعلق الامر بالتاريخ او الجغرافيا او الثقافة .. الخ فهم حاولوا سرقة طارق ابن زياد لكن الصفعة كانت عنيفة جداً من طرف اسبانيا العارفة بتاريخها وسلمت سيف طارق ابن زياد وبزته العسكرية للجزائر
SoloDZ - أزمة هوية متجذرة بمملكة العلويين خرجت للعلن بعد ان كانت طابو2016/09/02 على 18:598
وحاولوا سرقة ارث باب وحارة المغاربة في القدس الشريف لكن صفعة اخرى عنيفة جداً تلقها القصر المفلس من طرف فلسطين التي سلمت وزارتها للخارجية لشقيقتها الجزائرية وثائق وقف باب وحارة المغاربة وحاولوا سرقة ابن خلدون وكانت صفعة اخرى على وجه الذي لا يستحي من احد كان ذلك في ملتقى ألميريا حول الرجل الذي اجمع بشأنه الخبراء في المجال انه تونسي ولد في تونس عاش في الجزائر فترة معينة وتوفي ودفن في مصر وحاولوا سرقة الطربوش التركي ونسبه اليهم وحاولوا سرقة الطابع الغنائي الاندلسي وحاولوا سرقة طابغ القناوي السينغالي
SoloDZ - أزمة هوية متجذرة بمملكة العلويين خرجت للعلن بعد ان كانت طابو2016/09/02 على 18:599
وحاولوا سرقة ماسينيسا ويوغرطا وتاكفريناس وتنهنان ويوبا وحاولوا سرقة بوعمامة والامير عبد القادر بل حتى المذهب المالكي الذي مركزه القيروان بتونس نسبوه اليهم لان القرويين اسسوا جامعة بفاس كما حاولوا سرقة الطريقة التيجانية الاغواطية الجزائرية وحاولوا سرقة الشعبي العاصمي والمالوف القسنطيني ونسبوا اليهم الفنطازيا بعد ان قلدوها عن تلمسان وحاولوا سرقة دقلة نور وحاولوا ان يسرقوا قصور طومبوكتو بمالي وتيميمون وادرار وحفلات الطوارق يعني محاولات سرقة لا تحصى دون حياء مثل الحيوانات بل بعض الحيوانات من تستحي
SoloDZ - أزمة هوية متجذرة بمملكة العلويين خرجت للعلن بعد ان كانت طابو2016/09/02 على 19:0010
فكل شيء في دويلة المخزن مسروق كالزليج الاندلسي وبناءه المعماري ولباس نسوي عراقي (القفطان) والطربوش والجلابة التركيتين وهذا هو الإفلاس بعينه وتعتبر مملكة العلويين انموذج عالمي في سرقة الاشياء المادية والغير مادية من بلدان اخرى وبالرجوع إلى الراي الذي لم يسلم من سياسات السرقة التي ينتهجها القصر بمهرجان سنوي خاص بالراي وإلصاق الجنسية العلوية بالفنانين الجزائريين منهم من قبل لاسباب مادية ويُعتبَرون نفايات فنية على ساحتنا الغنائية ومنهم من رفض مثل خالد والشاب بلال ومحمد لامين وغيرهم من عمالقة الراي
SoloDZ - أزمة هوية متجذرة بمملكة العلويين خرجت للعلن بعد ان كانت طابو2016/09/02 على 19:0011
كما ينسبون الى انفسهم الشاي الصحراوي ويسموه الشاي المغربي بل حتى اصل الشاي ليس من المنطقة اصلا وينسبون الطرب العربي المصري بانه طرب مغربي وآخر خرجاتهم الغريبة هي حرب التحرير الجزائرية التي قال فيها سيدهم مؤخرا أنها انطلقت من دويلته في محاولة إلتصاق مثيرة للشفقة ثم وإن اكبر سرقة يمكن ان يلاحظها ايً كان ويعرفها ابناء المنطقة هو سرقة العلويين لاسم المغرب ونسبه لدويلتهم حتى تمخض عن هذه الفعلة الخسيسة مصطلح حرطاني يسمى بالبلدان المغاربية لم يكن مصلطح المغارب من قبل إلا بعد سطو العلويين على اسم المغرب
SoloDZ - أزمة هوية متجذرة بمملكة العلويين خرجت للعلن بعد ان كانت طابو2016/09/02 على 19:0012
ولكن كل هذه الخزعبلات العلوية المَرضية لم تجدي نفعا وبقيت المملكة مجرد محمية لدى الغير فرنسا والخليج اساسا بقيت دويلة ثانوية بل اقل من ذلك اقليميا وقاريا ودوليا تقترب من ان تكون مجهرية لولا حماتها وهذا التجاهل الدولي لدويلة العلويين يسمى باللفظ اي ان العالم لفظ هذا المسخ وعلى رأس العالم الامم المتحدة التي تعرف تاريخ مراكش وهو الاسم الحقيقي لمملكة العلويين ولفظت (الامم المتحدة منظمة ودول) لفظت ورفضت لهم تسمية المملكة المغربية واقرت تسمية مملكة مراكش لدويلتهم وهي maroc و morocco وليس مملكة المغرب
SoloDZ - أزمة هوية متجذرة بمملكة العلويين خرجت للعلن بعد ان كانت طابو2016/09/02 على 19:0113
أما بخصوص مزاحمة المملكة الهستيرية للجزائر في مختلف المجالات فسببه هو عقدة نقص مُزمِنة متجذرة في التاريخ وكانت سببا رئيسا في الغدر والخيانة والمؤامرات التي صدرت منهم تجاه الجزائر عقدتهم النفسية الحادة وهدف المزاحمة هو اظهار مملكة الإفلاس تارة ند للجزائر في ميدان ما وتارة اخرى شريك للجزائر في شيء ما وتارة يستخدمون مصطلح عدو وخصم فقط لكي يظهروا امام العالم أنهم من شأن الجزائر مستوى ومكانة وتاريخ رغم علمهم بأن العالم يعرف من الجزائر ويعرف من مراكش ولكنها العقدة النفسية التي تدفعهم الى التصرف بجنون
SoloDZ - أزمة هوية متجذرة بمملكة العلويين خرجت للعلن بعد ان كانت طابو2016/09/02 على 19:0114
وهل ينسى التاريخ محاولاتهم المثيرة للشفقة سرقة اجزاء من جغرافيا المنطقة خارج حدود بلادهم لما اخذوا طريحة الكلاب التي رخستهم امام العالم وهم يحاولون بائسين ضم اجزاء من الجزائر غداة نصرها العظيم على فرنسا ولايزالون في محاولاتهم بعد ان يئسوا مع الجزائر وموريتانيا اليوم هم يطالبون ببلاد بحجم مساحة بلادهم وهذه سابقة في التاريخ لم يسبق ان طالب بلد بارض بمساحة ارض بلاده هههههه وهم واحلون في هذه المحاولة اللصوصية المثيرة للشفقة هي الاخرى نظرا لما تعرضوا له من صفعات مذلة ومهينة ولايزالون وآخرها الكركارات
SoloDZ - أزمة هوية متجذرة بمملكة العلويين خرجت للعلن بعد ان كانت طابو2016/09/02 على 19:0115
لكن ومع تسجيل الراي والشعبي والكسكسي وكل ما هو جزائري باليونيسكو أنه جزائري سينتهي شيء فشيئا مرض البق والجدري والجرب الذي يلتصق بنا وببلادنا في كل شيء هذا المسمى المروك او نظامه وعبيداته ويمكنهم ان يسجلوا طقوس البيعة في حفل الولاء وتسجيل مخ الفار وتسجيل الحشيشة موروث مراكشي (مروكي) باليونيسكو وتسجيل دانيال ومُستقبِلهم ومهيء الظروف لهم ازولاي وكل هذا مكتسبات مراكشية ان شاءوا ذلك المهم ان يتركوا ما لا يخصهم العالم يضحكم عليهم واذا ارادوا ان يغترفوا كما يفعل الجميع ليست مشكلة المهم ان لا ينسبوه لهم
SoloDZ - أزمة هوية متجذرة بمملكة العلويين خرجت للعلن بعد ان كانت طابو2016/09/02 على 19:0116
وكان على النظام العلوي الذي يحتل المغرب الاقصى ان يستثمر في مورث هذه الرقعة من المغرب الكبير وابرازها للعالم لا ان يسرق من جيرانه ومن خارج المنطقة ويقطف ثمار غيره وينسب لنفسه ما ليس له ففي المغرب الاقصى موروث لا بأس به تم تمييعه من طرف الدخلاء العلويين مثل الموروث الامازيغي الذي تم اقصاءه تهميشه عمدا وتاريخ المقاومة الامازيغية والتاريخ الذي قبل مجيء العلويين وهذا الطمس والاقصاء والتهميش لسوى من اجل ان تسود العائلة العلوية المفلسة ولن يكون سوى ما تقدمه مما تسرقه من دون ان تترك ما هو محلي ان يبرز
SoloDZ - أزمة هوية متجذرة بمملكة العلويين خرجت للعلن بعد ان كانت طابو2016/09/02 على 19:0217
وها هي الجزائر او المغرب الاوسط او نوميديا سميها ما شئت تقدم الدليل لبلدان المنطقة التي تتقاسم معهم بعض الميراث التاريخي والحضاري بمثل هذه المبادرة بتصنيف يناير كتراث عالمي للمنطقة وجميعنا يعرف هذا التاريخ وقصته او ملحمته ومن ابطاله وابعاده ولكن الجزائر صاحبة حصة الاسد المتكيء بثقة وفخر في فسحة من امره ومن حين لآخر يزهر كرسالة لمن يهم الامر ارادت الجزائر إلا ان تتقاسم مع جيرانها هذا المقترح عكس ما تفعله الضباع التي تسرق ما ليس لها وتحاول احتكاره وكأنها قاتلت من اجله وهي لم تفعل وهذا هو الانحطاط
Massinissa DZ2016/09/02 على 19:0418
الذي وجب التشاور معهم هي مصر هههههههههههههههههههههه لان الاخيرة هي الطرف الثاني في هذا التاريخ المجيد الذي تحتفظ به عاصمة البلاد الامازيغية شمال افريقيا الجزائر اما بقية بلدان المنطقة فقد همشوا الموروث الامازيغي خاصة في المملكة العلوية
2016/09/02 على 19:0619
يجب إستشارة الفيلسوف العظيم عثمان سعدي في الأمر كيف لا وهو مكتشف قسنطينة لم تكن عاصمة للامازيغ والامازيغ خرافة صنعتها فرنسا وان العرب لما وصلوا المغرب لم يجدوا فيه بشر سوى العساكر البيزنطية وان الجزائر غنيمة حرب إنتزعها اجداده من البيزنطيين .... وبالتالي من غير المعقول أن يتخذ قرار حول اول يناير دون طلب رأيه الذي طبعا يكون بلا الف مرة