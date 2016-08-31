دخل قائمة أفضل 100 فيلم في استفتاء لـ بي بي سي "تومبوكتو" أفضل فيلم عربي في القرن 21

احتل فيلم "تومبوكتو" لمخرجه عبد الرحمان سيساكو المرتبة 36 ضمن قائمة أحسن 100 فيلم خلال القرن الـ 21، ليكون بذلك الفيلم العربي الوحيد في القائمة، وهذا بعد الاستفتاء الذي أجرته شبكة بي بي سي البريطانية، شارك فيه 177 ناقد سينمائي من 36 بلدا حول العالم.

الفيلم الذي يروي قصة اجتياح المسلحين لمدينة "تومبوكتو" التاريخية في مالي، ويصور الإرهاب المادي والمعنوي الذي فرضه منطق المسلحين على سكان تومبوكتو تمكن من دخول في قائمة المنافسة لأفضل الأفلام في مسابقة جوائز الأوسكار لعام 2015، كما حصد معظم جوائز السيزار إلى جانب تتويجات دولية عدة، حوالي 7 جوائز في مختلف المهرجانات العالمية اثنتان منها كانت خلال الدورة 40 لجوائز"سيزار" السينمائية.