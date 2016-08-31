ميهوبي وصف رحيله بـ"الخسارة التي لا تعوض" منشورات كوكو تصدر آخر أعمال نجل عبد الرحمان فارس

أعلنت منشورات كوكو أنها ستصدر آخر أعمال الكاتب الراحل نبيل فارس"المغرب الكبير، غرابة وأمازيغية وهو عبارة عن دراسة تحليلة لأدب ما بعد الاستعمار في الجزائر.

ويأتي إصدار هذا العمل ليضاف إلى قائمة الأعمال التي تركها نجل عبد الرحمان فارس أول رئيس للحكومة المؤقتة الجزائرية سنة 1962 غداة الاستقلال والتي شملت الروايات والمؤلفات الأكاديمية منها "لاحظ ليحي" سنة 1970 و"حقل الزيتون" سنة 1972 و"ذاكرة الغائب سنة 1974، بالإضافة إلى مسرحيات ومساهمات في مجلات متخصصة، وكان الراحل قد فارق الحياة في باريس يوم الثلاثاء الفارط، ويدفن غدا السبت بمدينة مارسيليا. الراحل معروف كعالم نفساني عرف أيضا باشتغاله الأكاديمي في الحقول المعرفية المتعلقة بالهجرة والمنفى، التاريخ والثقافات المغاربية، هذا وقد اعتبر وزير الثقافية عز الدين ميهوبي أن الفقيد الروائي نبيل فارس الذي غادرنا عن عمر ناهز 76 سنة، قد "وهب عمره لمساءلة التاريخ" و"شخصية الفرد الجزائري الذي خرج منهارا من وطأة الاستعمار الفرنسي ووصف رحيله بـ"الخسارة التي لا تعوض".