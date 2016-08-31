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قال إن برلمانييه سيدعمون تنفيذ برنامج بوتفليقة
الأرندي يرسم ورقة طريق التشريعيات
أعلن التجمع الوطني الديموقراطي، أنه قرر عقد لقاء مع أمناء المكاتب الولائية للحزب، وتنصيب الهيئة الوطنية الاستشارية للتجمع، وكذا تنظيم دورة تكوينية خاصة بالمسؤولين الوطنيين والمحليين للحزب المكلفين بالاتصال على شبكة الإنترنت.
وذكر الأرندي، في بيان عقب اجتماع مكتبه الوطني، أمس، برئاسة الأمين العام احمد اويحيى، أن المكتب الوطني، سيستكمل نشاطات تأطير المناضلات والمناضلين الشباب، كما سيواصل الأمين العام للحزب إشرافه على اجتماعات المجالس الولائية الموسعة عبر ولايات الوطن، وتأتي هذه النشاطات مع بداية التحضير للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها ربيع السنة المقبلة، ويطمح الأرندي، إلى أن يهيمن على الجهاز التشريعي كما حصل عام 1997، في الوقت الذي أعلن فيه غريمه الأفلان سلفا، أنه سيتسمر في الاستحواذ على غالبية مقاعد غرفتي البرلمان.
وبعد تحليله للوضع السائد في البلاد، سجّل المكتب الوطني ارتياحه للظروف الجيّدة التي ميّزت موسم الصيف في كافة الميادين، وهذا بفضل الجهود القيّمة المبذولة من طرف كافة الهيئات المركزية والمحلية المعنية.
وتحسبا للدخول الاجتماعي، سيعقد المكتب الوطني، في القريب العاجل، سجل البيان، "لقاءً مع منتخبي الحزب على مستوى غرفتي البرلمان، بغية تزويدهم بالتوجيهات التي ستسمح لهم بالتكفل بمهامهم في الدفاع عن مصالح ناخبيهم ودعم تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية من طرف الحكومة"، وبذات المناسبة، ثمّن "المكتب الوطني أيضا، جهود الهيئات المحلية للتجمع المبذولة طوال فترة الصيف بوتيرة مستمرة، وهو ما سمح بتنظيم عدّة أنشطة جوارية للتواصل مع المواطنين وكذا الانتهاء من تعزيز الهياكل المحلية للحزب".
الحسين - باتنة2016/09/02 على 21:101
اولتها:
الارندي حزب لا يعرف نسبه ... والباقي معروف لجميع الناس لمن لا يعرف له نسب !!
ثانيها:
انت أسوأ شخص يمكن ان يراه الجزائريون
ثالثتها:
لو تقرأ هذا التعليق يا احمد اويحي ولا اظنك فاعل لذلك وفيك ذرة رجولة فالزم دارك احسن لأنك رمز الهلاك والخراب وكل بلاوي البلاد نراها فيك .