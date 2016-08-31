وفاة رئيس أوزبكستان إسلام كريموف

أعلنت حكومة أوزبكستان، الجمعة، عن وفاة رئيس البلاد إسلام كريموف عن عمر يناهز 78 عاما.

وذكرت الحكومة الأوزبكية، في بيان رسمي، إن الرئيس كريموف قد توفي، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الرئيس في حالة "حرجة"، حيث تدهورت صحته بشكل كبير إثر إصابته بنزيف في الدماغ.

وقالت سلطات أوزبكستان إن كريموف نقل إلى المستشفى السبت الماضي إثر نزيف في الدماغ.

وولد الرئيس الأوزبكي إسلام في الثلاثين من يناير 1938، حيث ترقى في كل مناصب الحزب الشيوعي إبان عهد الاتحاد السوفياتي، حتى تسلم رئاسة جمهورية اوزبكستان السوفياتية. وعندما حصلت البلاد على استقلالها في العام 1991 تمكن من البقاء في السلطة ليعاد انتخابه في العام 2015.