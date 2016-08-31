استقبلنا الحاج عبد الرحمان بابتسامة عريضة رغم مرارة الألم والحسرة التي يعيشها، فالحاج عبد الرحمان يعول عائلة يصل عددها إلى 17 فردا، لكنه صار مقعدا لا يستطيع الحركة منذ أن تم بتر ساقه في الـ11 من سبتمر لعام 2015 بعد حادثة سقوط الرافعة بالحرم المكي أثناء تأديته لفريضة الحج، أين كان متوجها من الفندق إلى الحرم المكي لأداء صلاة العصر فإذا بريح عاصف تفاجئهم وتسقط إحدى الرافعات التي كانت موجودة على مستوى الحرم وقضت على العشرات من الحجاج، أما هو فأصيب على مستوى رجله التي بترت.
ويقول الحاج عبد الرحمن "أغمي علي لمدة طويلة ولم أفق إلا وأنا في المستشفى"، بعدها تم نقله إلى مستشفى مدينة عرفة يوم الاثنين ليلا أين وقف بالمسجد يوم عرفة، ثم تم نقله إلى مستشفى منى لإكمال باقي المناسك، ثم بعد ذلك مكث بمستشفى البعثة الجزائرية لمدة أربعة أيام بعد أن نجا من الموت بأعجوبة، حيث أجريت له عملية جراحية كانت نتيجتها بتر ساقه اليمنى السليمة باعتبار أنه معوق من الرجل اليسرى من قبل ليصبح مقعدا لا يستطيع الحركة منذ وصوله إلى مقر سكناه بحي سكرة ببلدية بن ناصر في ورقلة.
الحاج عبد الرحمان حدثنا عن الوعود التي أعطيت لهم، حيث قيل لهم وهم في البقاع المقدسة أنه قد صدر أمر ملكي يقضي بصرف تعويض لكل من أصيب في حادثة الرافعة وبتر أحد أعضائه، لكنها ها هي سنة تمر ووضع عمي عبد الرحمان يزداد تعقيدا، فمنذ أن صار مقعدا لا يستطيع الحركة وهو يتساءل كيف يمكنه إعالة عائلة مكونة من 17 فردا؟ حيث تساءل بمرارة أين وعود السلطات السعودية؟ وعن دور وزارتي الشؤون الدينية والداخلية الجزائريتين، قال أنه لم يسأل عنه أحد منذ سنة ماعدا زيارة مجاملة واطمئنان من قبل الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية تقرت والمدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف بورقلة، عدا ذلك فلم يتلق لا مساعدات مادية ولا تكفلا للعلاج، خاصة وأن ساقه المقطوعة تعرضت إلى حالة تعفن مؤخرا، وتنقل إلى إحدى المصحات بولاية الوادي على حسابه الخاص، واقع جعله يوجه نداء استغاثة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير الصحة للتكفل بحالته، ومخاطبة السلطات السعودية بشأنه.
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ياسين. م
استقبلنا الحاج عبد الرحمان بابتسامة عريضة رغم مرارة الألم والحسرة التي يعيشها، فالحاج عبد الرحمان يعول عائلة يصل عددها إلى 17 فردا، لكنه صار مقعدا لا يستطيع الحركة منذ أن تم بتر ساقه في الـ11 من سبتمر لعام 2015 بعد حادثة سقوط الرافعة بالحرم المكي أثناء تأديته لفريضة الحج، أين كان متوجها من الفندق إلى الحرم المكي لأداء صلاة العصر فإذا بريح عاصف تفاجئهم وتسقط إحدى الرافعات التي كانت موجودة على مستوى الحرم وقضت على العشرات من الحجاج، أما هو فأصيب على مستوى رجله التي بترت.
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ويقول الحاج عبد الرحمن "أغمي علي لمدة طويلة ولم أفق إلا وأنا في المستشفى"، بعدها تم نقله إلى مستشفى مدينة عرفة يوم الاثنين ليلا أين وقف بالمسجد يوم عرفة، ثم تم نقله إلى مستشفى منى لإكمال باقي المناسك، ثم بعد ذلك مكث بمستشفى البعثة الجزائرية لمدة أربعة أيام بعد أن نجا من الموت بأعجوبة، حيث أجريت له عملية جراحية كانت نتيجتها بتر ساقه اليمنى السليمة باعتبار أنه معوق من الرجل اليسرى من قبل ليصبح مقعدا لا يستطيع الحركة منذ وصوله إلى مقر سكناه بحي سكرة ببلدية بن ناصر في ورقلة.
الحاج عبد الرحمان حدثنا عن الوعود التي أعطيت لهم، حيث قيل لهم وهم في البقاع المقدسة أنه قد صدر أمر ملكي يقضي بصرف تعويض لكل من أصيب في حادثة الرافعة وبتر أحد أعضائه، لكنها ها هي سنة تمر ووضع عمي عبد الرحمان يزداد تعقيدا، فمنذ أن صار مقعدا لا يستطيع الحركة وهو يتساءل كيف يمكنه إعالة عائلة مكونة من 17 فردا؟ حيث تساءل بمرارة أين وعود السلطات السعودية؟ وعن دور وزارتي الشؤون الدينية والداخلية الجزائريتين، قال أنه لم يسأل عنه أحد منذ سنة ماعدا زيارة مجاملة واطمئنان من قبل الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية تقرت والمدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف بورقلة، عدا ذلك فلم يتلق لا مساعدات مادية ولا تكفلا للعلاج، خاصة وأن ساقه المقطوعة تعرضت إلى حالة تعفن مؤخرا، وتنقل إلى إحدى المصحات بولاية الوادي على حسابه الخاص، واقع جعله يوجه نداء استغاثة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير الصحة للتكفل بحالته، ومخاطبة السلطات السعودية بشأنه.