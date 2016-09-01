في مشاركة متميزة بمعرض ألمانيا الدولي العملاق "سامسونغ" يكشف النقاب عن أحدث أجهزته وشراكاته

كشف المتعامل الكوري للإلكترونيات "سامسونغ" النقاب عن أحدث أجهزته للعرض البصري والترفيه المنزلي، في ندوة صحفية عقدها مدير التسويق للإلكترونيات بأوروبا ديفيد أدني ببرلين، بما في ذلك التلفاز وأجهزة المطبخ، وعرض العملاق الكوري أمام المجتمع الأوروبي تقنيات مبتكرة، وجديدة، معلنا عن توقيع شراكة مع المتعامل العالمي الرائد في مجال الطباعة "3 دي" "ماركر بوت".

وخلال مشاركته في المعرض الألماني الدولي، "إيفا 2016"، أعلن سامسونغ شراكته مع رائد الطباعة ثلاثية الأبعاد، والذي يتكفل بتجهيز المدارس والكليات والمتاحف في 5 أسواق أوروبية بطابعاته المتطورة وكذا تدريب المعلمين والطلاب على استخدام هذه التكنولوجيا بالاعتماد على 100 ألف طابعة.

وكشف سامسونغ في بيان تلقت "الشروق" نسخة عنه، عن أحدث تلفزيوناته، "الكوم دوت" بسعة 88 بوصة، بجودة عالية في الصورة وإشعاع متدفق، ومرونة غير محدودة، كما أعلن سامسونغ أيضا عن أول شاشة منحنية للكمبيوتر مع تقنية الكم نقطة - وCF791 الجديد، وفق شاشة فائقة واسعة QHD من 34 بوصة وCFG70 جديدة، مع العلم أن سامسونغ هي الشركة الوحيدة القادرة على توفير للمستهلكين هذا النوع من التلفزيونات، وهي النقطة التي أثارها الضيف جيسون هارتلوف، الرئيس التنفيذي لشركة نانوسيساند.

وخلال المؤتمر الصحفي، قدم فاز جين لي، نائب الرئيس التنفيذي لقسم العرض المرئي في سامسونغ للإلكترونيات، برنامج محتوى سامسونغ الذكي والمحور، وأعلن عن إقامة شراك مع HDRوذلك لتحقيق الإمكانات الكاملة للتلفزيون الكم دوت.

وبعد أبحاث مكثفة حول ما يريده المستهلكون في المطبخ، طرحت سامسونغ ثلاثة خطوط متكاملة جديدة للثلاجة، وهي الخط المعاصر مع المدمج في الثلاجة، وكذا الخط الأسود الذي يستخدم أسود شبه لامع، ويتضمن نظرة حديثة ومعاصرة للطباخين، ويوفر خط الثلاجة المعاصر أداء متطورا من خلال التقنيات المبتكرة مثل: لا فروست، توأم تبريد بلاس وغيرها.