تشرف وزارة الشباب والرياضة، مساء السبت، على اختتام تظاهرة "دار دزاير"، والطبعة الثانية لـ"قرية الترفيه" على مستوى المركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة .
وذكر بيان "موبيليس" راعي الطبعة الثانية لـ "دار دزاير"، أن التظاهرة لقيت إقبالا كبيرا من قبل العائلات الجزائرية من جميع مناطق البلاد، حيث بلغت 60 ألف زائر يوميا طيلة أمسيات فصل الصيف، وأكدت أن الحدث يهدف إلى تعزيز الحس الوطني والمواطنة من خلال تسليط الضوء على الثراء والعادات والتقاليد لـ48 ولاية.
التظاهرة التي تتخللها عديد الأنشطة التقليدية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى تخصيص سينما D 9، ألعاب فيديو افتراضية، مسابح وفضاء للتزلج على الجليد، مجهزة من قبل "موبيليس"، التي أكدت اهتمامها والتزامها بتطوير ودعم الأنشطة والوسائل الكفيلة لتوفير وتعزيز الراحة للعائلات والأطفال الجزائريين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
الأكثر تفاعلا
1أحد ضحايا سقوط الرافعة يشكو النسيان ويطالب بالتعويضات
2"فيسكيني": لباس أكثر حشمة من "البوركيني" غير محظور
3"عزوز" يحوّل منزله إلى متحف في شرفات غوفي بباتنة
4شابة فرنسية تقترح 4 خطوات لمحاربة الإسلاموفوبيا
5باب البحر الذي يخفي أسرار الزمن
Français English
الرأي
ياسين معلومي
فخورون بسليماني
محمد سليم قلالة
أزمتنا بالحرفين الياباني والصيني!
سلطان بركاني
ها هي عشر ذي الحجّة أقبلت.. فهل من مشمّر؟
عبد الناصر
لباس "الإحرام" الخالد
محمد بوالروايح
متى تتحرر الجامعة الجزائرية من لغة الأرقام وتتحول إلى جامعة رقمية؟
محمد سليم قلالة
البنوك غير الربوية.. أو الحل المنسي!
عمار يزلي
سجال البُرقع والبُوركيني
محمد الهادي الحسني
الذكرى المئوية لجهاد الأوراس في عام 1916
رشيد ولدبوسيافة
2017 .. عام أسود
حبيب راشدين
الفتق الأحمق في رداء المسلمين
الفيديو
مشروع قانون المالية الجديد يثير مخاوف وقلق المنتجين الجزائريين
الأغواط: قتيلان وأزيد من 1700 إصابة باللسع العقربي
الداخلية توافق رسميا على منح قطعة أرضية لولاية ورقلة بعنابة
لا قروض “أنساج” للشباب أقل من 22 سنة بإستثناء “العباقرة” !
الحكومة تستهدف سوق العقار بالرفع من الإيرادات العامة للخزينة
الألاف من موظفي قطاع الخدمات الجامعية مهددون بالتسريح
أبناء “الزوّالية” بالبليدة يرتمون في أحضان النافورات والوديان
وفاة حاجين جزائريين بالبقاع المقدّسة
إقبال الحجاج على لجان الإفتاء الجزائرية بالبقاع المقدسة
18 فرقة تشارك بالطبعة العاشرة لمهرجان الديوان ببشار
اختتام الطبعة الثانية لـ"قرية الترفيه"
"موبيليس" تؤكد التزامها بتعزيز وسائل الراحة للجزائريين
ر. ملاح
صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق
تشرف وزارة الشباب والرياضة، مساء السبت، على اختتام تظاهرة "دار دزاير"، والطبعة الثانية لـ"قرية الترفيه" على مستوى المركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة .
تغطيات ذات صلة
"موبيليس" تؤكد التزامها بتعزيز وسائل الراحة للجزائريين
أحد ضحايا سقوط الرافعة يشكو النسيان ويطالب بالتعويضات
شابة فرنسية تقترح 4 خطوات لمحاربة الإسلاموفوبيا
"فيسكيني": لباس أكثر حشمة من "البوركيني" غير محظور
"الشروق" في وداع الفكاهية "خالتي بوعلام"!!
وذكر بيان "موبيليس" راعي الطبعة الثانية لـ "دار دزاير"، أن التظاهرة لقيت إقبالا كبيرا من قبل العائلات الجزائرية من جميع مناطق البلاد، حيث بلغت 60 ألف زائر يوميا طيلة أمسيات فصل الصيف، وأكدت أن الحدث يهدف إلى تعزيز الحس الوطني والمواطنة من خلال تسليط الضوء على الثراء والعادات والتقاليد لـ48 ولاية.
التظاهرة التي تتخللها عديد الأنشطة التقليدية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى تخصيص سينما D 9، ألعاب فيديو افتراضية، مسابح وفضاء للتزلج على الجليد، مجهزة من قبل "موبيليس"، التي أكدت اهتمامها والتزامها بتطوير ودعم الأنشطة والوسائل الكفيلة لتوفير وتعزيز الراحة للعائلات والأطفال الجزائريين.