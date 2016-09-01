اختتام الطبعة الثانية لـ"قرية الترفيه" "موبيليس" تؤكد التزامها بتعزيز وسائل الراحة للجزائريين

تشرف وزارة الشباب والرياضة، مساء السبت، على اختتام تظاهرة "دار دزاير"، والطبعة الثانية لـ"قرية الترفيه" على مستوى المركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة .

وذكر بيان "موبيليس" راعي الطبعة الثانية لـ "دار دزاير"، أن التظاهرة لقيت إقبالا كبيرا من قبل العائلات الجزائرية من جميع مناطق البلاد، حيث بلغت 60 ألف زائر يوميا طيلة أمسيات فصل الصيف، وأكدت أن الحدث يهدف إلى تعزيز الحس الوطني والمواطنة من خلال تسليط الضوء على الثراء والعادات والتقاليد لـ48 ولاية.

التظاهرة التي تتخللها عديد الأنشطة التقليدية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى تخصيص سينما D 9، ألعاب فيديو افتراضية، مسابح وفضاء للتزلج على الجليد، مجهزة من قبل "موبيليس"، التي أكدت اهتمامها والتزامها بتطوير ودعم الأنشطة والوسائل الكفيلة لتوفير وتعزيز الراحة للعائلات والأطفال الجزائريين.