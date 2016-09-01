يشرف مفتشو التربية الوطنية للمواد،السبت، بتعليمات من وزارة التربية الوطنية، على تكوين الأساتذة في كتب "الجيل الثاني"، أين يتم شرحها وتعريفهم بها في "أمسيات إعلامية"، فقط، وهو الأمر الذي أثار استياء الأساتذة، على اعتبار أن ساعتين من الزمن غير كافيتين لشرح كتب جديدة ستدرس طيلة سنة دراسية كاملة.
وقد شرعت مديريات التربية للولايات، الخميس، في تنظيم معارض للكتب المدرسية الجديدة، وهي العملية التي ستنتهي هذا السبت، مما سمح للأولياء باقتناء الكتب لأبنائهم، في حين رفع البعض منهم مشكل عدم وصول بعض العناوين إلى ولاياتهم.
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"أمسيات" إعلامية لشرح كتب الجيل الثاني للأساتذة
نشيدة. ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
يشرف مفتشو التربية الوطنية للمواد،السبت، بتعليمات من وزارة التربية الوطنية، على تكوين الأساتذة في كتب "الجيل الثاني"، أين يتم شرحها وتعريفهم بها في "أمسيات إعلامية"، فقط، وهو الأمر الذي أثار استياء الأساتذة، على اعتبار أن ساعتين من الزمن غير كافيتين لشرح كتب جديدة ستدرس طيلة سنة دراسية كاملة.
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وقد شرعت مديريات التربية للولايات، الخميس، في تنظيم معارض للكتب المدرسية الجديدة، وهي العملية التي ستنتهي هذا السبت، مما سمح للأولياء باقتناء الكتب لأبنائهم، في حين رفع البعض منهم مشكل عدم وصول بعض العناوين إلى ولاياتهم.