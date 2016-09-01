ظنا منهم أنه جنّ وربطوا كل مصائبهم بوجوده شباب يقتلون "القط العصفور" الذي يعيش فوق شجرة في سكيكدة

أقدم شباب من مدينة القل، ليلة الأحد، على القضاء على القط الشهير "مينو" الذي كسب شهرته، كونه يعيش منذ ولادته فوق شجرة الدردار، كما توضح الصورة على ارتفاع 3 أمتار، وهي شجرة عريقة تعود إلى العهد الاستعماري، كائنة وسط ساحة الشهداء بوسط مدينة القل بولاية سكيكدة.

وكان القط لا ينزل منها أبدا في منظر أذهل سكان القل، خاصة أن الزمن الذي قضاه القط فوق الشجرة في الحرّ والبرد فاق أربع سنوات، حتى طعامه المكوّن من سمك ولحم وحليب وبقايا أطعمة يقدم إليه وهو فوق عرشه، إذ يقوم مواطنون وحتى سياح من خارج المدينة ألفوا تواجده، بوضع الطعام فوق أحد فروع الشجرة ليتناوله بعد أن يغادر الناس، وهي الشجرة التي تحوّلت إلى مسكن للقط العصفور، كما يطلق عليه، كما صارت تستقطب العشرات من السياح، الذين يلتقطون معه صورا تذكارية وأيضا من الفضوليين، ليتعرض إلى القتل بطعنات خنجر.

وحسب أحد شهود عيان على الجريمة، فإن الذين أقدموا على هذا الفعل كانوا يردّدون منذ أسابيع بأنه ليس قطا وإنما جن وكل المصائب التي حدثت في القل بفعل هذا القط الجن حسب معتقداتهم، في الوقت الذي تحدث البعض عن تحويل الشجرة إلى مكان للتبرك بها من طرف بعض النساء. لكن ما تعرّض له القط أثار استياء غالبية السكان، لأن القط أحسّ بقساوة البشر، فلجأ للاحتماء بالشجرة، ومع هذا لم يسلم من أذى البشر.