يعود برنامج تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي الرائد في المنطقة "نجوم العلوم"، الذي انطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إلى شاشة التلفزيون هذا الشهر مع عرض أول حلقتين لهذا الموسم.
ويُعنى البرنامج بإيجاد أفضل المبتكرين العرب ممن يقدمون حلولاً مبتكرة في مجالات الطب الحيوي وتكنولوجيا المعلومات، واستعرضت الحلقتان شباباً من مختلف أرجاء المنطقة يتنافسون للحصول على فرصة أن يصبحوا مرشحين في البرنامج، وحاول الشباب الطموحون إقناع الخبراء في لجنة التحكيم بضرورة تأهيلهم إلى حلقة المجلس، حيث سيتم اختيار تسعة منهم ليتم تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج حقيقية.
وخلال الحلقة الأولى من مرحلة الاختيار، استعرض المبتكرون في مجال الطب الحيوي أفكارهم أمام لجنة من الخبراء المتخصصين بإشراف البروفيسور فؤاد مراد، الذي يعرف بلقب "المستفزّ"، ويشتهر البروفيسور مراد بتعليقاته القاسية أحياناً ولكن الواقعية، وهو حالياً يترأس مركزاً تابعاً للأمم المتحدة متخصصاً بالتنمية التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط.
وانضم إليه في لجنة التحكيم، الشخصية المحبوبة البروفيسور عبد الحميد الزهيري، المعروف باسم "المتعاون"، كما تضم اللجنة السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، وتعتبر السيدة عائشة، "المحفّزة"، خبيرة متخصصة في اكتشاف المواهب الناشئة وتطويرها، وهي مصنفة بين أقوى 100 امرأة عربية من قبل مجلة CEO الشرق الأوسط.
وتم خلال الحلقة الأولى من مرحلة الاختيار استعراض ابتكارات جديدة ومستمدة من واقعنا، بدءاً من رعاية الأطفال الرضّع وحتى اللياقة البدنية، ورفضت لجنة التحكيم بالإجماع بعض الأفكار الغريبة.
من جهة أخرى، لاقت بعض الابتكارات استحساناً لدى اللجنة، مثل ابتكار يازي العلو التي قدمت كاشفاً للتعرف على صلاحية الأسماك المخزنة في المنزل، واستعرضت يازي ابتكارها، وقدمت حجة مقنعة للحدّ من هدر الطعام وحصلت على مكان لها في قائمة المرشحين لحلقة المجلس العلمي.
وركزت الحلقة الثانية من مرحلة الاختيار على إيجاد مبدعين عرب لديهم مشاريع مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وانضم إلى البروفيسور مراد والسيدة عائشة المضاحكة، الدكتور أحمد المقرمد "الريادي"، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، والذي يعتبر من رواد قطاع الحوسبة في المنطقة منذ سبعينات القرن الماضي، ولديه خبرة عميقة في العمل مع شركات بارزة مثل هيوليت باكارد، وآي بي إم.
وسيتم بث الحلقة الثالثة والأخيرة من مرحلة الاختيار في الأول من شهر أكتوبر المقبل، وتركز هذه الحلقة على إلهام المرشحين الذين تتمحور أفكارهم حول مجالي الطاقة والبيئة. وفي يوم 8 أكتوبر سيتم الكشف عن أسماء المرشحين الذين سيتوجهون إلى العاصمة القطرية الدوحة كمشاركين في برنامج نجوم العلوم.
وسيخوض المرشحون التسعة منافسات محتدمة على مدى مرحلتين هما: مرحلة تنفيذ النموذج، وتقييم الأسواق، وخلال مسيرتهم في البرنامج، سيواجه المشاركون العديد من التحديات لتطوير وتحسين مشاريعهم، بهدف إفادة المجتمعات منها، وإحداث تأثير عالمي. وسوف ينتقل المرشحون الأربعة الذين يقدمون أفضل المشاريع المجدية إلى تصفيات نهائية ستغير حياتهم، حيث يمكن لهم الفوز بمبلغ 600,000 دولار أمريكي لتمويل مشاريعهم الناشئة استناداً إلى تصويت الجمهور عبر الإنترنت، وآراء لجنة تحكيم البرنامج.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1أرنولد شوانزنيغر: وهران مدينة ساحرة تملك كل مقومات الجمال
2مولودك يحتاج لعناية خاصة فاحذري
3مبتكرون يتنافسون لحجز مكان لهم في برنامج "نجوم العلوم"
4الشيخ محمد رشاد الشريف في ذمة الله
5أوّل ضحايا قائمة الدم من حملة القرطاس والقلم
Français English
الرأي
سلطان بركاني
شعاراتٌ خادعة ورايات كاذبة
جمال لعلامي
طاق على من طاق!
صالح عوض
العراقيون: الإجابة الحاسمة
محمد الهادي الحسني
"صغار القردة"
جمال لعلامي
نائب أو مير وربي كبير!
رشيد ولد بوسيافة
هولاند.. صحوة ضمير مزيفة!
عمار يزلي
روبوكوب عندنا!
أبو بكر خالد سعد الله
تعسف وزارة التعليم العالي
جمال لعلامي
طيكوك النطيحة والمتردّية!
عبد الناصر
العربي بن مهيدي لإنقاذ المجتمع!
الفيديو
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
شركة فيجيتال ديزاين تشرع في إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
رايفاتش يضبط هذا السبت قائمة الخضر تحسبا لمباراة الكاميرون
جائزة الأمير عبد القادر الدولية.. تعزيز الحوار بين الأديان
قافلة طبية تجوب المناطق النائية لمعالجة مرضى العيون
صناعة الحلفاء بالسعيدة.. حرفة الأجداد ووصية الأحفاد
شاهد كيف تعامل السلطات الإسرائيلية الصحافيين الفلسطينيين
يوميات رونالدو مع نجله
فرحة وخيبات خلال كشف المرشحين عن إبداعاتهم
مبتكرون يتنافسون لحجز مكان لهم في برنامج "نجوم العلوم"
أحمد عليوة
يعود برنامج تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي الرائد في المنطقة "نجوم العلوم"، الذي انطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إلى شاشة التلفزيون هذا الشهر مع عرض أول حلقتين لهذا الموسم.
تغطيات ذات صلة
أوّل ضحايا قائمة الدم من حملة القرطاس والقلم
الشيخ محمد رشاد الشريف في ذمة الله
أرنولد شوانزنيغر: وهران مدينة ساحرة تملك كل مقومات الجمال
مولودك يحتاج لعناية خاصة فاحذري
ربيكا.. الصمّاء البنغالية التي أسلم على يدها تسعة أشخاص
ويُعنى البرنامج بإيجاد أفضل المبتكرين العرب ممن يقدمون حلولاً مبتكرة في مجالات الطب الحيوي وتكنولوجيا المعلومات، واستعرضت الحلقتان شباباً من مختلف أرجاء المنطقة يتنافسون للحصول على فرصة أن يصبحوا مرشحين في البرنامج، وحاول الشباب الطموحون إقناع الخبراء في لجنة التحكيم بضرورة تأهيلهم إلى حلقة المجلس، حيث سيتم اختيار تسعة منهم ليتم تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج حقيقية.
وخلال الحلقة الأولى من مرحلة الاختيار، استعرض المبتكرون في مجال الطب الحيوي أفكارهم أمام لجنة من الخبراء المتخصصين بإشراف البروفيسور فؤاد مراد، الذي يعرف بلقب "المستفزّ"، ويشتهر البروفيسور مراد بتعليقاته القاسية أحياناً ولكن الواقعية، وهو حالياً يترأس مركزاً تابعاً للأمم المتحدة متخصصاً بالتنمية التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط.
وانضم إليه في لجنة التحكيم، الشخصية المحبوبة البروفيسور عبد الحميد الزهيري، المعروف باسم "المتعاون"، كما تضم اللجنة السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، وتعتبر السيدة عائشة، "المحفّزة"، خبيرة متخصصة في اكتشاف المواهب الناشئة وتطويرها، وهي مصنفة بين أقوى 100 امرأة عربية من قبل مجلة CEO الشرق الأوسط.
وتم خلال الحلقة الأولى من مرحلة الاختيار استعراض ابتكارات جديدة ومستمدة من واقعنا، بدءاً من رعاية الأطفال الرضّع وحتى اللياقة البدنية، ورفضت لجنة التحكيم بالإجماع بعض الأفكار الغريبة.
من جهة أخرى، لاقت بعض الابتكارات استحساناً لدى اللجنة، مثل ابتكار يازي العلو التي قدمت كاشفاً للتعرف على صلاحية الأسماك المخزنة في المنزل، واستعرضت يازي ابتكارها، وقدمت حجة مقنعة للحدّ من هدر الطعام وحصلت على مكان لها في قائمة المرشحين لحلقة المجلس العلمي.
وركزت الحلقة الثانية من مرحلة الاختيار على إيجاد مبدعين عرب لديهم مشاريع مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وانضم إلى البروفيسور مراد والسيدة عائشة المضاحكة، الدكتور أحمد المقرمد "الريادي"، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، والذي يعتبر من رواد قطاع الحوسبة في المنطقة منذ سبعينات القرن الماضي، ولديه خبرة عميقة في العمل مع شركات بارزة مثل هيوليت باكارد، وآي بي إم.
وسيتم بث الحلقة الثالثة والأخيرة من مرحلة الاختيار في الأول من شهر أكتوبر المقبل، وتركز هذه الحلقة على إلهام المرشحين الذين تتمحور أفكارهم حول مجالي الطاقة والبيئة. وفي يوم 8 أكتوبر سيتم الكشف عن أسماء المرشحين الذين سيتوجهون إلى العاصمة القطرية الدوحة كمشاركين في برنامج نجوم العلوم.
وسيخوض المرشحون التسعة منافسات محتدمة على مدى مرحلتين هما: مرحلة تنفيذ النموذج، وتقييم الأسواق، وخلال مسيرتهم في البرنامج، سيواجه المشاركون العديد من التحديات لتطوير وتحسين مشاريعهم، بهدف إفادة المجتمعات منها، وإحداث تأثير عالمي. وسوف ينتقل المرشحون الأربعة الذين يقدمون أفضل المشاريع المجدية إلى تصفيات نهائية ستغير حياتهم، حيث يمكن لهم الفوز بمبلغ 600,000 دولار أمريكي لتمويل مشاريعهم الناشئة استناداً إلى تصويت الجمهور عبر الإنترنت، وآراء لجنة تحكيم البرنامج.