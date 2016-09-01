شرعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالبويرة في الأونة الأخيرة في عملية قطع تزويد عديد بلديات الولاية بالكهرباء والغاز، وذلك بعد تماطل الأخيرة في تسديد مستحقاتها التي فاقت قيمتها في مجملها مبلغ 11 مليار سنتيم بالرغم من عديد الإعذارات المرسلة لهذا الغرض.
وبحسب بيان رسمي من مديرية التوزيع بالبويرة فإن مصالحها وجدت نفسها مؤخرا مرغمة على عملية قطع تزويد الكثير من البلديات عبر تراب الولاية بالكهرباء والغاز مرجعة سبب ذلك إلى تماطل وتأخر تلك البلديات في تسديد ديونها المستحقة التي بلغت في مجملها حسب نفس البيان مبلغ 11 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي لم تستطع المصلحة تحصيله بالرغم من عديد الإعذارت المرسلة إلى تلك البلديات وتوصيات والي الولاية باستمرار بضرورة تسديدها.
وإن لم يحدد بيان المؤسسة أسماء البلديات المعنية بالقطع، إلا أن تقريرا سابقا لها كان قد كشف عن لجوء بعض البلديات إلى سرقة الكهرباء عن طريق الربط غير الشرعي لشبكاتها الخاصة بالإنارة العمومية، ما كلفها مبالغ مالية تقدر بمئات الملايين، وهي بلديات الهاشمية، أهل القصر، الحجرة الزرقا وبودربالة، وهو الأمر الذي دفع بالمؤسسة إلى اللجوء إلى العدالة من أجل استرجاع مستحقاتها وردع مثل تلك التصرّفات التي لا تليق بسمعة مؤسسات عمومية.
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فاقت ديونها لديها 11 مليار سنتيم
سونلغاز البويرة تشرع في قطع الكهرباء والغاز عن البلديات
احسن حراش
شرعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالبويرة في الأونة الأخيرة في عملية قطع تزويد عديد بلديات الولاية بالكهرباء والغاز، وذلك بعد تماطل الأخيرة في تسديد مستحقاتها التي فاقت قيمتها في مجملها مبلغ 11 مليار سنتيم بالرغم من عديد الإعذارات المرسلة لهذا الغرض.
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وبحسب بيان رسمي من مديرية التوزيع بالبويرة فإن مصالحها وجدت نفسها مؤخرا مرغمة على عملية قطع تزويد الكثير من البلديات عبر تراب الولاية بالكهرباء والغاز مرجعة سبب ذلك إلى تماطل وتأخر تلك البلديات في تسديد ديونها المستحقة التي بلغت في مجملها حسب نفس البيان مبلغ 11 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي لم تستطع المصلحة تحصيله بالرغم من عديد الإعذارت المرسلة إلى تلك البلديات وتوصيات والي الولاية باستمرار بضرورة تسديدها.
وإن لم يحدد بيان المؤسسة أسماء البلديات المعنية بالقطع، إلا أن تقريرا سابقا لها كان قد كشف عن لجوء بعض البلديات إلى سرقة الكهرباء عن طريق الربط غير الشرعي لشبكاتها الخاصة بالإنارة العمومية، ما كلفها مبالغ مالية تقدر بمئات الملايين، وهي بلديات الهاشمية، أهل القصر، الحجرة الزرقا وبودربالة، وهو الأمر الذي دفع بالمؤسسة إلى اللجوء إلى العدالة من أجل استرجاع مستحقاتها وردع مثل تلك التصرّفات التي لا تليق بسمعة مؤسسات عمومية.