قالت مصادر بالشرطة ومصادر طبية، إن مهاجماً انتحارياً فجر سترته الناسفة في منطقة يغلب على سكانها الشيعة في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 30.
وأضافت أن التفجير استهدف شارعاً تجارياً بمنطقة بغداد الجديدة بالعاصمة العراقية، مشيرة إلى أن عدد القتلى ربما يرتفع.
وكثف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تفجيراته في العراق هذا العام بينما يفقد أراضي تنتزع القوات الحكومية العراقية والفصائل الشيعية المدعومة من إيران السيطرة عليها.
وأعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عن تفجير شاحنة ملغومة في جويلية أسفر عن مقتل 324 شخصاً في حي الكرادة ببغداد وهو أكبر عدد من القتلى يسقط في نفس الهجوم بالعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين عام 2003.
وما زال التنظيم يسيطر على مساحات كبيرة من الأرض في شمال وغرب العراق بما في ذلك الموصل التي استولى عليها عام 2014.
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انتحاري يقتل تسعة أشخاص في بغداد
رويترز - الشروق أونلاين
قالت مصادر بالشرطة ومصادر طبية، إن مهاجماً انتحارياً فجر سترته الناسفة في منطقة يغلب على سكانها الشيعة في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 30.
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وأضافت أن التفجير استهدف شارعاً تجارياً بمنطقة بغداد الجديدة بالعاصمة العراقية، مشيرة إلى أن عدد القتلى ربما يرتفع.
وكثف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تفجيراته في العراق هذا العام بينما يفقد أراضي تنتزع القوات الحكومية العراقية والفصائل الشيعية المدعومة من إيران السيطرة عليها.
وأعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عن تفجير شاحنة ملغومة في جويلية أسفر عن مقتل 324 شخصاً في حي الكرادة ببغداد وهو أكبر عدد من القتلى يسقط في نفس الهجوم بالعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين عام 2003.
وما زال التنظيم يسيطر على مساحات كبيرة من الأرض في شمال وغرب العراق بما في ذلك الموصل التي استولى عليها عام 2014.