سلطات الاحتلال تهدم أربعة شقق سكنية في القدس

هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، الثلاثاء، أربعة شقق سكنية في القدس الشرقية، تأوي 20 فلسطينياً، بداعي البناء غير المرخص.

وقال تيسير أبو الهوى (فلسطيني يعمل طبيب أسنان)، لوكالة الأناضول للأنباء، إن "قوات من الشرطة الإسرائيلية رافقت طواقم البلدية التي هدمت بناية من شقتين مملوكتين له، وبناية أخرى من شقتين لشقيقه (أحمد) في حي الطور في القدس".

وتابع أبو الهوى، أن "الشقق بمساحة 700 متراً مربعاً، أقيمت في 2010 قبل تلقي أمر الهدم في 2013".

وأضاف "تابعنا القضية من خلال محامي، ودفعنا غرامات باهظة، ولكن دون جدوى".

ولفت أبو الهوى، إلى أنه فوجئ بالهدم، وقال "تم إخراجنا من الشقق وهدمها على ما فيها من أثاث".

وأشار إلى أن 20 فرداً كانوا يعيشون في الشقق قبل هدمها.

وتقول السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، إن السلطات الإسرائيلية صعدت في الأشهر الأخيرة من عمليات الهدم في المدينة.

ولم يصدر تعقيب عن البلدية الإسرائيلية بشأن عملية الهدم حتى الساعة.