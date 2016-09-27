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    العدد: 5229 2016/09/26

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  • الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 ميلادي الموافق لـ 25 ذو الحجة 1437 هجري

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icon أحدث التقارير

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icon-writer فرانس 24

icon آخر الإستفتاءات icon إستفتاءات

  • هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير

    • نعم

      1401 (%13.13)

    • لا

      9270 (%86.87)

  • هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟

    • نعم

      12 (%18.75)

    • لا

      52 (%81.25)

  • هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟

    • يعود

      3514 (%65.93)

    • لا يعود

      1816 (%34.07)

  • ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟

    • حكومة توافقية

      725 (%43.81)

    • حكومة الأغلبية البرلمانية

      175 (%10.57)

    • حكومة تكنوقراطية

      755 (%45.62)

  • كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟

    • خطوة نحو الدولة المدنية

      208 (%12)

    • تغيير للتسمية فقط

      1454 (%83.85)

    • خطوة نحو الشفافية

      72 (%4.15)

  • هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟

    • أتوقع

      261 (%11.21)

    • لا أتوقع

      2068 (%88.79)

  • اختر الشخصية السياسية لعام 2015

    • عمار سعداني

      392 (%9.81)

    • لويزة حنون

      639 (%16)

    • عبد الرزاق مقري

      2963 (%74.19)

  • هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟

    • نعم

      1565 (%68.43)

    • لا

      722 (%31.57)

  • هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟

    • واقعي

      593 (%68.24)

    • غير واقعي

      276 (%31.76)

هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟

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