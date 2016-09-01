أكّد عدد من مربي الماشي عبر بعض بلديات ولاية معسكر، نفوق أغنامهم بعد تعرضها لمرض الجدري، وهو في انتشار واسع بين قطعان الغنم، ما جعلهم يتقدمون بشكاوى لدى مفشية البيطرة التابعة لمديرية المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية، مع الاستنجاد بالبياطرة الخواص لتلقيح رؤوس الماشية.
وقال الفلاحون إنهم تفاجؤوا بإصابة أغنامهم بالمرض والأكبر من ذلك أنها تموت أياما بعد إصابتها.وقال بعض مربي الماشية لـ "الشروق" إنهم لدى إبلاغهم المصالح الفلاحية لمعسكر، اكتفت هذه الأخيرة بتسجيل بلاغاتهم فقط دون التحرك ميدانيا. وأضاف هؤلاء أن السلطات المختصة لم تتحرك تجاه مرض الجدري الذي أصاب رؤوس الماشية في معسكر نظرا إلى عدم وجود اللقاح المخصص له. وقال مصدر مسؤول إن مدير المصالح الفلاحية لمعسكر، اجتمع أمس برؤساء المصالح والفاعلين في قطاع الفلاحة من أجل احتواء الوضع ولم تتمكن "الشروق" من الحديث إلى أحد من المسؤولين لانهماكهم في هذا الاجتماع.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1أربعة من أقارب الطفل ياسين متورطون في خطفه وتعذيبه بتيسمسيلت
2الولاة والأميار في مواجهة الغضب
3شباب يقتلون "القط العصفور" الذي يعيش فوق شجرة في سكيكدة
4سأقاضي شركة السكك الحديدية.. وأطالب الوزير بالحقيقة
5توقيف عصابة استولت على 14 كمبيوترا من متوسطة ببومرداس
Français English
الرأي
سليم قلالة
أوفياء للشهداء... أم مُنتقمون من الحَرْكى؟
صالح عوض
العربية لغتنا الأجنبية..
سلطان بركاني
شعاراتٌ خادعة ورايات كاذبة
جمال لعلامي
طاق على من طاق!
صالح عوض
العراقيون: الإجابة الحاسمة
محمد الهادي الحسني
"صغار القردة"
جمال لعلامي
نائب أو مير وربي كبير!
رشيد ولد بوسيافة
هولاند.. صحوة ضمير مزيفة!
عمار يزلي
روبوكوب عندنا!
أبو بكر خالد سعد الله
تعسف وزارة التعليم العالي
الفيديو
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
شركة فيجيتال ديزاين تشرع في إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
رايفاتش يضبط هذا السبت قائمة الخضر تحسبا لمباراة الكاميرون
جائزة الأمير عبد القادر الدولية.. تعزيز الحوار بين الأديان
قافلة طبية تجوب المناطق النائية لمعالجة مرضى العيون
صناعة الحلفاء بالسعيدة.. حرفة الأجداد ووصية الأحفاد
اجتماع طارئ والمربون استنجدوا بالبياطرة الخواص
نفوق عدد كبير من رؤوس الماشية بمعسكر
قادة مزيلة
أكّد عدد من مربي الماشي عبر بعض بلديات ولاية معسكر، نفوق أغنامهم بعد تعرضها لمرض الجدري، وهو في انتشار واسع بين قطعان الغنم، ما جعلهم يتقدمون بشكاوى لدى مفشية البيطرة التابعة لمديرية المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية، مع الاستنجاد بالبياطرة الخواص لتلقيح رؤوس الماشية.
تغطيات ذات صلة
انتشال جثتي غريقين ببركة مائية بواد مزي بالأغواط
نفوق عدد كبير من رؤوس الماشية بمعسكر
تدمير 11 مخبأ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع بباتنة
سونلغاز البويرة تشرع في قطع الكهرباء والغاز عن البلديات
بياطرة يمنعون تداول الأدوية بين المربين
وقال الفلاحون إنهم تفاجؤوا بإصابة أغنامهم بالمرض والأكبر من ذلك أنها تموت أياما بعد إصابتها.وقال بعض مربي الماشية لـ "الشروق" إنهم لدى إبلاغهم المصالح الفلاحية لمعسكر، اكتفت هذه الأخيرة بتسجيل بلاغاتهم فقط دون التحرك ميدانيا. وأضاف هؤلاء أن السلطات المختصة لم تتحرك تجاه مرض الجدري الذي أصاب رؤوس الماشية في معسكر نظرا إلى عدم وجود اللقاح المخصص له. وقال مصدر مسؤول إن مدير المصالح الفلاحية لمعسكر، اجتمع أمس برؤساء المصالح والفاعلين في قطاع الفلاحة من أجل احتواء الوضع ولم تتمكن "الشروق" من الحديث إلى أحد من المسؤولين لانهماكهم في هذا الاجتماع.