اجتماع طارئ والمربون استنجدوا بالبياطرة الخواص نفوق عدد كبير من رؤوس الماشية بمعسكر

أكّد عدد من مربي الماشي عبر بعض بلديات ولاية معسكر، نفوق أغنامهم بعد تعرضها لمرض الجدري، وهو في انتشار واسع بين قطعان الغنم، ما جعلهم يتقدمون بشكاوى لدى مفشية البيطرة التابعة لمديرية المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية، مع الاستنجاد بالبياطرة الخواص لتلقيح رؤوس الماشية.

وقال الفلاحون إنهم تفاجؤوا بإصابة أغنامهم بالمرض والأكبر من ذلك أنها تموت أياما بعد إصابتها.وقال بعض مربي الماشية لـ "الشروق" إنهم لدى إبلاغهم المصالح الفلاحية لمعسكر، اكتفت هذه الأخيرة بتسجيل بلاغاتهم فقط دون التحرك ميدانيا. وأضاف هؤلاء أن السلطات المختصة لم تتحرك تجاه مرض الجدري الذي أصاب رؤوس الماشية في معسكر نظرا إلى عدم وجود اللقاح المخصص له. وقال مصدر مسؤول إن مدير المصالح الفلاحية لمعسكر، اجتمع أمس برؤساء المصالح والفاعلين في قطاع الفلاحة من أجل احتواء الوضع ولم تتمكن "الشروق" من الحديث إلى أحد من المسؤولين لانهماكهم في هذا الاجتماع.