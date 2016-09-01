انتشال 11 جثة من غرقى قارب المهاجرين شمالي مصر

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلن المتحدث باسم محافظة البحيرة، أنه تم، الثلاثاء، انتشال 11 جثة إضافية بعد سحب زورق المهاجرين الذي غرق الأسبوع الماضي في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

وقال المتحدث وهدان السيد لفرانس برس: "تم قبل قرابة نصف ساعة تعويم الزورق الغارق وانتشال 11 جثة إضافية لتصل حصيلة الضحايا إلى 179 قتيلاً".

وأضاف المتحدث، إن عملية انتشال الجثث من داخل الزورق "ما زالت مستمرة".

وقال ناجون، إن نحو 450 مهاجراً كانوا على متن زورق الصيد حين غرق، الأربعاء، قبالة مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة على الساحل الشمالي لمصر.

وتم إنقاذ 163 من ركاب الزورق وفق وزارة الصحة المصرية والجيش.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، إن معظم الناجين مصريون إضافة إلى سودانيين وإريتريين وسوريين وإثيوبيين.

وتحولت مصر منذ أشهر قليلة إلى نقطة انطلاق لعدد متزايد من المهاجرين بشكل غير قانوني، مستعدين لدفع مبالغ طائلة من أجل المجازفة بمحاولة الوصول إلى أوروبا.

وفي بيان صدر، الجمعة، قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين إنه "منذ بداية العام 2016 حتى الآن، تم توقيف أكثر من 4600 أجنبي، غالبيتهم من السودانيين والصوماليين والإريتريين والإثيوبيين لمحاولتهم الهجرة غير القانونية من الساحل الشمالي (لمصر) أي أكثر من 28 في المائة ممن تم توقيفهم في العام 2015 بكامله".

وبحسب المفوضية، تشكل الرحلات من مصر عشرة في المائة من الواصلين إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، غالباً من خلال رحلات بحرية صعبة وخطرة.

وقضى أكثر من عشرة آلاف مهاجر في البحر المتوسط منذ 2014، بينهم أكثر من 3200 منذ بداية 2016، وفق المصدر نفسه.