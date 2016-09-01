أطلق متعامل الهاتف النقال "أوريدو" باك مميز يسمح الإستفادة من "لوحة أوريدو" وشريحة البيانات وستة أشهر أنترنت مُهداة و ذلك بـ14990 دج فقط.
وقال المتعامل الثلاثاء في بيان له تحصل "الشروق أون لاين" على نسخة منه، أن الباك الجديد المقترح يمنح للزبائن فرصة اقتناء لوحة أوريدو "W8B" تحت نظام ويندوز 8.1 والإستفادة من شريحة سيم مُعبأة برصيد جزافي يُقدر بـ 3 جيغا أوكتي مُهدى كل شهر لمدة ستة أشهر، علاوة على ذلك، يستفيد الزبائن من رخصة "مايكروسوفت أوفيس" لمدة سنة واحدة.
عرض باك لوحة ويندوز مُوجه لجميع زبائن "أوريدو" من الخواص والمؤسسات، وهو متوفر في جميع فضاءات المتعامل ونقاط البيع المُعتمدة وكذا لدى تجاريو"أوريدو بزنس" عبر كامل التراب الوطني.
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1"أوريدو" تمنح زبائنها لوحة وشريحة البيانات و6أشهر أنترنت مجانا
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باك مميز يسمح الإستفادة من العرض بـ 14990دج
"أوريدو" تمنح زبائنها لوحة وشريحة البيانات و6أشهر أنترنت مجانا
منير ر
أطلق متعامل الهاتف النقال "أوريدو" باك مميز يسمح الإستفادة من "لوحة أوريدو" وشريحة البيانات وستة أشهر أنترنت مُهداة و ذلك بـ14990 دج فقط.
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وقال المتعامل الثلاثاء في بيان له تحصل "الشروق أون لاين" على نسخة منه، أن الباك الجديد المقترح يمنح للزبائن فرصة اقتناء لوحة أوريدو "W8B" تحت نظام ويندوز 8.1 والإستفادة من شريحة سيم مُعبأة برصيد جزافي يُقدر بـ 3 جيغا أوكتي مُهدى كل شهر لمدة ستة أشهر، علاوة على ذلك، يستفيد الزبائن من رخصة "مايكروسوفت أوفيس" لمدة سنة واحدة.
عرض باك لوحة ويندوز مُوجه لجميع زبائن "أوريدو" من الخواص والمؤسسات، وهو متوفر في جميع فضاءات المتعامل ونقاط البيع المُعتمدة وكذا لدى تجاريو"أوريدو بزنس" عبر كامل التراب الوطني.