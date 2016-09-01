الناتو: الهجمات على حلب تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي

أ ف ب - الشروق أونلاين

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن الهجمات على مدينة حلب السورية تشكل "انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي" وحض روسيا على بذل "جهود ذات مصداقية" لإعادة العمل بالهدنة.

وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماع وزراء دفاع دول الإتحاد الأوروبي في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، إن "الهجمات المرعبة على حلب غير مقبولة أخلاقياً على الإطلاق وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي".

وأضاف ستولتنبرغ: "أضم صوتي إلى دعوات المجموعة الدولية لروسيا كي تبذل جهوداً ذات مصداقية بهدف إعادة العمل باتفاق وقف الأعمال القتالية وإفساح المجال أمام وصول المساعدة الإنسانية إلى حلب وخلق الظروف اللازمة لاستئناف المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة".

وتتعرض الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب، ثاني مدن سوريا، لقصف كثيف من النظام السوري وروسيا منذ مساء الخميس.

وهذا القصف أثار أزمة إنسانية خطيرة ونقصاً في المواد الغذائية والأدوية، ونددت به الدول الغربية باعتباره "يرقى إلى جرائم حرب".