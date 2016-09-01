توقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة الجيش يدمر 11 "كازمة" للإرهابيين ويحجز 12 قنطار مخدرات

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، في إطار مكافحة الإرهاب، 11 مخبأ وقنبلتين تقليديتي الصنع بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة.

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان أربعة تجار مخدرات وضبطت كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ 12.32 قنطارا و3 مركبات، في حين أوقفت مفرزة أخرى بغرداية بالناحية العسكرية الرابعة 3 تجار مخدرات وضبطت كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ 600 كيلوغرام كانت مُحملة على متن شاحنة.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 18 مهربا وضبطت شاحنة ومركبة رباعية الدفع وكمية ضخمة من المواد الغذائية تُقدر بـ 38,15 طنا كانت موجهة إلى التهريب و25 مولدا كهربائيا و16 مطرقة ضغط و17 جهاز كشف عن المعادن، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني تاجر مخدرات بحوزته 15500 قرص مهلوس.

وبتلمسان وبسكرة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني 4 مهربين وضبطوا 3244 وحدة من مختلف المشروبات و2650 خرطوشة تبغ بكل من تبسة ووهران. من جهة أخرى، بعنابة، أحبطت وحدة لحراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لــ 20 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.