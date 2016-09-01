الله كان معنا وأنقذنا بعنايته نجل أردوغان يكشف تفاصيل ليلة الإنقلاب على والده

كشف بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، عن الأحداث التي عاشها مع والده ليلة 15 جويلية 2015، وذلك في مقابلة مع صحيفة "يني شفق" التركية.

وقال بلال إنّ رسالة وصلته من صديق موثوق تفيد بأمور مريبة تحدث، كانت بمثابة الإشارة الأولى التي وصلته عن الانقلاب، مشيرا إلى أنّه شاهد عبر شاشة التلفاز جنودا وعساكر يسيطرون على جسر البوسفور، دون معرفة تفاصيل ما يجري في بداية الأمر.

وأضاف: "كنت برفقة عائلتي، وكنا على وشك النوم، قبل أن تأتيني رسالة تفيد بأنّ هناك حراكا مريبا، فتحت التلفاز وشاهدت مشاهد الجنود وهم على جسر البوسفور، فهمت الأمر سريعا، وتخيّلت أمورا صعبة، وجهّزت نفسي لأسوأ السيناريوهات المُمكنة".

وقال أيضا: "قرّرنا الذهاب إلى مطار أتاتورك الدولي، وقرار ذهاب الرئيس بالطائرة إلى إسطنبول سبّب لي قلقا شديدا، لكنني لم أعترض ولم أراجع والدي في ذلك، كوني أؤمن وأدرك بأننا نملك رئيس جمهورية على استعداد للوقوف في وجه أكبر المخاطر من أجل مصلحة بلده ووطنه".

وتابع: "وصلنا إلى مطار أتاتورك، وكان المدنيون سببا رئيسيا في حماية رئيس الجمهورية هناك، في الوقت الذي كانت تحلِّق فيه الطائرات الحربية على ارتفاعات منخفضة. كما لاحظت مع بزوغ الفجر، طائرة هليوكوبتر تحلق في الأجواء، وتشير بأسلحتها الرشاشة نحونا، وكنت أفكر بإمكانية التحقق من هويتها أو إسقاطها، لكن وجود المدنيين ساهم في التشويش عليها، وحماية رئيس الجمهورية، وأؤمن أنّ الله كان معنا، وهو الذي أنقذنا بحمايته وقوته".

وتحدث بلال أردوغان عن أنّ منظمة فتح الله غولن استطاعت التغلغل والوصول إلى المراكز الحساسة داخل أجهزة الدولة، من خلال التعليم والمدارس الخاصة، ومن خلال استخدام التقية والتخفي، واستخدام الأكاذيب وانتهاك كافة الحرمات، من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وهو ما كان يُفتي به زعيمُهم، ويقول لهم إنّ هذه الأعمال، مع أنها تنتهك ما حرّم الله، إلا أنها جائزة من أجل تحقيق المبتغى.

وأضاف نجل الرئيس التركي أنّ تأخر عملية مكافحة ومحاربة التنظيم الموازي سببه قيام الأخير باستغلال بيروقراطية النظام التركي، وصعوبة تجاوز الإجراءات القانونية المعقدة للقضاء على عناصره، ولكن هذا الأمر أصبح أسهل بعد محاولة انقلاب 15 جويلية، وهو ما سرّع من عملية القضاء على عناصر المنظمة، حيث تم تصفيتُهم تماما من جهاز التعليم، والأمر مستمرّ في بقية أجهزة الدولة ومؤسساتها.