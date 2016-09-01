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لمحاربة الإحتكار.. جمعية المستهلكين تقترح:
الحلّ في استيراد السيارات المستعملة من الوكلاء والمواطنين
دعت الجمعية الجزائرية للمستهلكين إلى توسيع استيراد السيارات المستعملة ليشمل الوكلاء والمواطنين على حد سواء، حيث وصفت منح العملية للمهنيين فقط ترسيخ للاحتكار وعقاب للمستهلكين، حيث انتقد مصطفى زبدي بشدة تصريح وزير الصناعة ، الثلاثاء، والذي أكد أن عودة نشاط استيراد السيارات المستعملة سيقتصر على المهنيين فقط ولن يمتد إلى المواطنين.
معتبرا هذا التصريح بمثابة خيبة أمل لملايين الجزائريين الذين كانوا ينتظرون بشغف كبير عودة نشاط استيراد السيارات المستعملة ، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار السيارات الجديدة والندرة التي يتخبط فيها السوق منذ أشهر طويلة.
وأضاف زبدي لـ"الشروق" أن المواطن لا يحتاج لوصاية من أجل استيراد سيارة مستعملة من الخارج، ودعا البرلمان إلى التدخل لنزع الغموض الذي يكتنف هذا الإجراء، خاصة في ظل تضارب تصريحات الوزراء، مؤكدا أن القرار يجب أن يكون لصالح المواطن بالدرجة الأولى والأخيرة وليس لصالح بارونات الموانئ والاستيراد.
الوكلاء يرحبون بتنظيم نشاط استيراد السيارات المستعملة
دعا وكلاء السيارات المعتمدون إلى ضرورة تنظيم سوق استيراد السيارات المستعملة، ورحبوا بعودته عن طريق منحه للمهنيين، الذين يزاولون –حسبهم- نشاط استيراد المركبات منذ سنوات وهم على دراية بخصوصية ومتطلبات هذا النشاط. وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد بايري لـ"الشروق"، أن قرار عودة استيراد السيارات المستعملة ما زال غامضا وغير واضح في الكثير من بنوده، ولن ينزع هذا الغموض إلا دفتر شروط واضح ودقيق يهدف إلى ضبط هذه العملية بما يخدم الاقتصاد الوطني ومساعي الحكومة في ضبط السوق وتشجيع الصناعة الداخلية للسيارات.
djazairi - elghorba2016/09/27 على 18:211
متى فكر هؤلاء الدينصورات في مصلحة الوطن والمواطن??? حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
Ahmed Dermann - Germany2016/09/27 على 18:222
على حد سواء؟
هكذا يخدمون البلد ويقسمون الكعكة في ما بينهم ! السماح بالاستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، سيقتصر بشكل حصري على المتعاملين المختصين في هذا المجال،إلى الوكلاء المعتمدين لإجراء العمليات بوشواغب يعني من الوكيل الأجنبي الى الوكيل الجزائري (إليهم) ثم الى المواطن بدلا من الوكيل الأجنبي الى المواطن مباشرة. بالأرقام سيارة €5000 تصل إلى المواطن البسيط با €9000 عن طريق وكيل جزائري (إليهم) و€6500 من الوكيل الأجنبي مباشرة إلى المواطن لاتنسوأن تبلغون عن الفساد ستجدون أنفسكم في السجون.
zed - alg2016/09/27 على 18:233
والله عندما اقراء مثل هذه المقالات تسقط نفسيتي سقوطا حرا . مايهمهم خدمة بعضهم البعض . ما هذا الانحطاط و غياب الظمير و روح المسؤولية .... حتي وان كنتم حيوانات ارأفوا بحالنا.. أرفقوا بأمورنا يا من سلطتم علينا.... اترو لو نمت ولم تصحى ماذا تقول لربك