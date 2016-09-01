أقدم شاب في 22 من العمر بعاصمة ولاية البويرة، عشية الاثنين على وضع حد لحياته في حدود الساعة السادسة مساء عن طريق شنق نفسه أمام مقبرة رأس البويرة أين يقطن الشاب المنتحر والمحاذية لكاف لعمامرة الواقعة بمخرج شمال شرق البويرة.
وحسب المصدر الذي أورد الخبر، فإن الشاب قد شنق نفسه على جذع نفس الشجرة التي انتحر بها شاب آخر منذ أقل من سنة، كما أن هذا الشاب الذي ينتمي إلى عائلة فقيرة ومعروفة بسمعتها الطيبة وأخلاق أفرادها الحميدة كان يعاني في الآونة الأخيرة من حالة اكتئاب وعزلة انتهت به لوضع حد لحياته، وقد تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب إقدامه على الانتحار.
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استخدم نفس الشجرة التي انتحر بها شاب آخر
شاب يشنق نفسه أمام مقبرة رأس البويرة بعاصمة الولاية
رحاب. ع
أقدم شاب في 22 من العمر بعاصمة ولاية البويرة، عشية الاثنين على وضع حد لحياته في حدود الساعة السادسة مساء عن طريق شنق نفسه أمام مقبرة رأس البويرة أين يقطن الشاب المنتحر والمحاذية لكاف لعمامرة الواقعة بمخرج شمال شرق البويرة.
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وحسب المصدر الذي أورد الخبر، فإن الشاب قد شنق نفسه على جذع نفس الشجرة التي انتحر بها شاب آخر منذ أقل من سنة، كما أن هذا الشاب الذي ينتمي إلى عائلة فقيرة ومعروفة بسمعتها الطيبة وأخلاق أفرادها الحميدة كان يعاني في الآونة الأخيرة من حالة اكتئاب وعزلة انتهت به لوضع حد لحياته، وقد تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب إقدامه على الانتحار.