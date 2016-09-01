ترسيم أكثر من 300 مدير ومديرة إنهاء مهام 13 مديرا للنشاط الاجتماعي بسبب التقاعس

أكدت مونية مسلم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على هامش إحياء اليوم العالمي للسياحة بوهران، تحت شعار السياحة للجميع، الثلاثاء، أنه تم إنهاء نشاط بعض مديري النشاط الاجتماعي لتقاعسهم، وصل عددهم إلى 13 مديرا.

فيما تم ترسيم أكثر من 300 مدير ومديرة، تابعة لوزارة التضامن الوطني، لأجل بعث أكثر استقرار للقطاع. وأضافت الوزيرة أن الدولة رغم الأزمة المالية لن تتراجع عن السياسية الاجتماعية، في صالح ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين والمسنين، على أساس أنه ليس شرطا أن يكون ذلك بالمنح فقط، بل عن طريق المساعدة والتحسيس والمرافقة.