نتنياهو لوزرائه: توجهوا نحو إفريقيا

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، من وزراء حكومته الذهاب إلى إفريقيا في مسعى لتعزيز علاقات بلاده مع دول القارة السمراء.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم: "سبق وأن قلت إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا، ومن المهم أيضا أن أقول إن إفريقيا تعود إلى إسرائيل".

وتابع: "الأغلبية التلقائية في الأمم المتحدة تستند، أولا وقبل كل شيء على الكتلة الإفريقية، إنها ليست سوى مسألة وقت قبل أن نفتت هذه الأغلبية ونحركها من جانب إلى آخر، هذا هو تغيير كبير جدا في الوضع الدولي تجاه إسرائيل".

ويشير نتنياهو بتصريحاته هذه، إلى الدعم الواسع الذي تحظى به فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبخاصة من الدول الإفريقية ومساعيه لتحويل هذا الدعم لصالح إسرائيل.

وتوجه نتنياهو إلى وزراء حكومته قائلا:"ادعوكم للذهاب إلى إفريقيا".

وفي جويلية الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي 4 دول إفريقية هي أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا.

وفي ذات الشهر زار مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية "دوري غولد" تشاد والتقى رئيسها إدريس ديبي، كما وقعت إسرائيل وغينيا في نفس الشهر أيضا اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقف استمر 49 عاما.

وخلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي في نيويورك التقى نتنياهو مع الرئيس السنغالي "ماكي سال".

وأعلن نتنياهو مؤخرا نيته القيام بجولة ثانية في إفريقيا دون أن يحدد موعدها أو الدول التي ستشملها.