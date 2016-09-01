من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل انقطاعات في الأنترنيت بأربع ولايات غربية

أعلنت اتصالات الجزائر الثلاثاء عن احتمال تسجيل بعض الاضطرابات على شبكتي الهاتف والانترنت بولايات : الشلف، غليزان، تيارت وتيسمسيلت، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل، بين الساعة الواحدة والسادسة صباحا.

وأرجعت اتصالات الجزائر في بيان لها هذه الاضطرابات الى عملية تحديث شبكة نقل الشبكات الهاتفية والأنترنيت بهذه المناطق.

وأضاف نفس المصدر أنه سيتم تجنيد الفرق التقنية لاتصالات الجزائر التي ستعمل جاهدة على إعادة الخدمة إلى حالتها الطبيعية بشكل تدريجي والتأكد من حسن سير الشبكات فور الانتهاء من هذه العملية.