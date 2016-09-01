احتجوا تنديدا باستيلاء مديرية التربية غرب على محلاتهم التماس 6 أشهر حبسا نافذا لسبعة شبان مستفيدين من محلات الرئيس

نظرت محكمة الشراقة، الثلاثاء، في ملف الإخلال بالنظام العام، تخريب ملك الغير وحمل سلاح أبيض، الذي تورط فيه 7 شبان من بينهم متحصل على شهادة الكفاءة العامة بكلية الحقوق.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الفعل المنسوب إليهم، مفندين ما جاء في تقرير الضبطية القضائية بأنهم تهجموا على رئيس البلدية وحاول أحدهم تمزيق جسده بشفرة حلاقة، حيث أوضحوا للقاضي الجزائي أنهم تقدموا إلى بلدية الشراقة بطلب من المير وكان عددهم يومها 46 شابا مستفيدا من محلات الرئيس، المتواجدة أمام مديرية التربية غرب وحي كالمة، وأشاروا أنهم مستفيدون منها منذ قرابة سنوات ولم يزاولوا نشاطهم التجاري فيها نظرا لتماطل البلدية في تزويدهم بالكهرباء والماء، إلى أن تفاجؤوا بإرسال إعذارات لهم تبلغهم بإلغاء قرارات الاستفادة من عقود الإيجار، وقد تجمهروا بصفة سلمية يطالبون بحقهم الذي سلب منهم من طرف وزارة التربية التي اتفقت مع الوالي زوخ بمنحها المحلات المحاذية لمديرية التربية غرب العاصمة.

والتمس وكيل الجمهورية الحبس 6 أشهر نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج لكل واحد من المتورطين.

وتمسك الدفاع بالبراءة لموكليه كون أركان الجريمة غير متوفرة بدليل عدم تأسس بلدية الشراقة طرفا مدنيا. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.