وفاة رئيس إسرائيل السابق شمعون بيريز

توفي الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز، الأربعاء 28 سبتمبر، في تل أبيب، عن عمر يناهز 94 عاما.

وأضافت وسائل إعلام أن بيريز قضى الساعات الأخيرة من حياته في مستشفى "شيبا تل هاشومير" برفقة أفراد عائلته، بعد الإعلان أمس الثلاثاء عن حدوث تدهور خطير في حالته الصحية.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له عن حزنه العميق لرحيل بيريز، واصفا إياه بـ"حبيب الأمة".

وأفاد نتنياهو بأنه سيتوجه برسالة شخصية إلى عائلة الرئيس السابق وسيعقد جلسة عزاء خاصة في مجلس الوزراء الإسرائيلي.

وكان الرئيس السابق الحائز جائزة نوبل للسلام قد نقل إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية رافقها نزيف شديد، قبل نحو أسبوعين، حيث أُدخل في غيبوبة اصطناعية وتم توصيله بجهاز تنفس اصطناعي لتسهيل العلاج، تمهيدا لخضوعه للتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، حسب بيان مكتب بيريز، وتحسنت حالته قليلا قبل أن تتدهور فجأة.

مراسم جنازة بيريز ستجرى يوم الجمعة، بينما ستتاح للجمهور الخميس فرصة وداع الرئيس السابق.

وضمن ردود الأفعال الدولية على وفاة الرئيس الإسرائيلي السابق، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن بيريز لم يستسلم أبدا أمام المصاعب التي واجهتها بلاده ولم يفقد الأمل في إحلال السلام بين إسرائيل من جهة والفلسطينيين والدول المجاورة لها من جهة أخرى.

بدوره، أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن تعازيه لعائلة بيريز، مشيدا بدور الرئيس الإسرائيلي السابق في التاريخ.وقال هولاند إن إسرائيل فقدت مع رحيل بيريز أحدى أبرز الشخصيات السياسية، مضيفا أن الرئيس السابق المتوفي كان دائما في مقدمة الذين يدافعون عن السلام في العالم.