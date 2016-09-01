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وفاة رئيس إسرائيل السابق شمعون بيريز
توفي الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز، الأربعاء 28 سبتمبر، في تل أبيب، عن عمر يناهز 94 عاما.
وأضافت وسائل إعلام أن بيريز قضى الساعات الأخيرة من حياته في مستشفى "شيبا تل هاشومير" برفقة أفراد عائلته، بعد الإعلان أمس الثلاثاء عن حدوث تدهور خطير في حالته الصحية.
بدوره، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له عن حزنه العميق لرحيل بيريز، واصفا إياه بـ"حبيب الأمة".
وأفاد نتنياهو بأنه سيتوجه برسالة شخصية إلى عائلة الرئيس السابق وسيعقد جلسة عزاء خاصة في مجلس الوزراء الإسرائيلي.
وكان الرئيس السابق الحائز جائزة نوبل للسلام قد نقل إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية رافقها نزيف شديد، قبل نحو أسبوعين، حيث أُدخل في غيبوبة اصطناعية وتم توصيله بجهاز تنفس اصطناعي لتسهيل العلاج، تمهيدا لخضوعه للتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، حسب بيان مكتب بيريز، وتحسنت حالته قليلا قبل أن تتدهور فجأة.
مراسم جنازة بيريز ستجرى يوم الجمعة، بينما ستتاح للجمهور الخميس فرصة وداع الرئيس السابق.
وضمن ردود الأفعال الدولية على وفاة الرئيس الإسرائيلي السابق، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن بيريز لم يستسلم أبدا أمام المصاعب التي واجهتها بلاده ولم يفقد الأمل في إحلال السلام بين إسرائيل من جهة والفلسطينيين والدول المجاورة لها من جهة أخرى.
بدوره، أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن تعازيه لعائلة بيريز، مشيدا بدور الرئيس الإسرائيلي السابق في التاريخ.وقال هولاند إن إسرائيل فقدت مع رحيل بيريز أحدى أبرز الشخصيات السياسية، مضيفا أن الرئيس السابق المتوفي كان دائما في مقدمة الذين يدافعون عن السلام في العالم.
2016/09/28 على 08:261
رحم الله الرجل
جزائرى - الجزائر2016/09/28 على 08:442
.....بيريز قضى الساعات الأخيرة من حياته في مستشفى "شيبا تل هاشومير" برفقة أفراد عائلته،.....
مات بين شعبه وفى مستشفى وطنه وبين اطارات واطباء بلده بثقة فيهم ومنهم ، لم يسافر للعلاج لسويسرا او المانيا او فرنسا او امريكا رغم لو رغب فى ذالك لأجتمع العالم كله من اجله ، لكنه وثق فى شعبه ووفر لهم ما يحتاجون مثل هم كذالك ، ليت اؤلئك الرؤساء والملوك يقتدون به
رغم انه عو لنا لنا وقتل الألآف واعتصب ارض فلسطين وشعبه لكنه يستحق التقدير والأحترام لأنه آمن بشعبه وفكره واحترمها
زهرة - بسكرة2016/09/28 على 08:483
الله لايرحملو عظم, الله يخلده في جهنم الحمراء, أين ستهرب من عقاب شديد العقاب
الخليل2016/09/28 على 08:484
وفاة رئيس الصهاينة السابق شمعون بيريز،لا وفاة رئيس إسرائيل السابق شمعون بيريز.إلى الجحيم و بئس المصير.و كل من تعاون معه أو تعاطف معه.