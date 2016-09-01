مسيرة صحفية ثرية تقلدها الفقيد المدير الأسبق لوكالة الأنباء الجزائرية العيد بسي في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله يوم الثلاثاء المدير الأسبق لوكالة الأنباء الجزائرية العيد بسي عن عمر ناهز 72 سنة بعد مرض عضال ألزمه الفراش عدة أشهر حسبما علم لدى أهله .

و كانت للراحل مسيرة صحفية ثرية حيث التحق بوكالة الأنباء الجزائرية وعمره لم يتجاوز 17 سنة حيث كان يعمل ويواصل دراسته الجامعية في آن واحد.

تدرج الفقيد في سلم المسؤوليات بالوكالة حتي عين مديراعاما لها لمرتين في بداية التسعينات بعد ان شغل منصب مدير إعلام وقبلها رئيس تحرير عدة أقسام في الوكالة بالاضافة الى مدير مكتب الوكالة بالكويت و مدير مصلحة الإعلام بالمجلس الشعبي الوطني.

و عرف الفقيد بتواضعه وأخلاقه السمحة وتفانيه في العمل و تعامله مع الصحافيين خاصة خلال الأوضاع الصعبة التي مرت بها الصحافة الوطنية إبان العشرية السوداء.

بعد التقاعد لم يتوقف الفقيد عن الممارسة الصحفية و شغل منصب مدير عام و مسؤول النشر يومية الأحداث التي كان له عمود يومي بها.

يذكر ان الفقيد ولد في سنة 1944 بولاية الوادي و هو متزوج و أب لستة اطفال.