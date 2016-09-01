ضربة جوية على مستشفى كبير في حلب

قال عاملون في المجال الطبي، إن ضربة جوية أصابت مستشفى في شرق مدينة حلب السورية الخاضع لسيطرة المعارضة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مما أدى لتوقف العمل فيه.

وقال محمد أبو رجب وهو طبيب أشعة في مستشفى ميم 10 لوكالة رويترز للأنباء: "الطائرة الحربية حلقت فوقنا ومباشرة ألقت في صواريخها على هذا المستشفى.. حوالي الساعة الرابعة صباحاً".

وأضاف "سقط الركام على المرضى في غرفة العناية المركزة".

وتتعرض المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في حلب لقصف عنيف منذ انهيار وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف دولية بشأن محنة سكان المنطقة البالغ عددهم 250 ألف شخص.