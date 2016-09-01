سوناطراك وبيرتامينا الأندونيسية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون

وقعت شركة سوناطراك والشركة النفطية الاندونيسية بيرتامينا، الثلاثاء، على مذكرة تفاهم من أجل تعزيز تعاونهما في مجال المحروقات.

وتم التوقيع على هذا الاتفاق على هامش أشغال المنتدى الدولي للطاقة الـ15 من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك أمين معزوزي والرئيس المدير العام لشركة بيرتامينا دوي سويت جيبتو بحضور وزير الطاقة نور الدين بوطرفة.

ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق عقب المحادثات التي بادرت بها سوناطراك مع كافة شركائها من أجل تطوير التعاون و الشراكة، حسبما تم التوضيح خلال مراسم التوقيع.

وأضاف نفس المصدر، أن "هذا الاتفاق يدل على العلاقات المتميزة القائمة بين سوناطراك وبيرتامينا ويؤكد إرادة الشريكين في تعزيز الشراكة القائمة بينهما".

كما "يرمي إلى وضع إطار ملائم للبحث و تحقيق فرص جديدة بين الشركتين في مشاريع جديدة تتعلق بنشاطات النفط و الغاز في الجزائر وأندونيسيا وعلى الصعيد الدولي".

وخلال مراسم التوقيع، أعرب الرئيس المدير العام للشركة العمومية الاندونيسية عن ارتياحه لإبرام هذا الاتفاق الذي يعكس على حد قوله العلاقات المتميزة مع سوناطراك المرشحة لأن تتعزز أكثر في المستقبل.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تفعيل إطار التعاون السابق بين الشركتين (2012- 2014) في كافة النشاطات النفطية والغازية.

شاركت شركة بيرتامينا الموجودة بالجزائر منذ 2010 في عدة عمليات نفطية منذ 2014 سيما على مستوى حقل الغاز منزل لجمت شمال (ايليزي).